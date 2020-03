Efter skräckbilderna – tvingades sy 90 stygn

I matchen mellan New York Islanders och Montreal Canadiens utspelades otäcka scener då NYI-backen Johnny Boychuk fick Artturi Lehkonens skridsko i ansiktet.

Skridskon träffade ögat och den 36-årige kanadensaren flydde isen i all hast.

Boychuk hade dock änglavakt. Skridskon träffade visserligen ögat men själva ögat tog inte skada alls utan det var ögonlocken som tog smällen.

– Han mår okej. Ögat har inte kommit till skada överhuvudtaget. Han kände hur skridskobladet träffade ögat men som tur är träffades bara ögonlocken. Det krävdes 90 stygn från en plastikkirurg att fixa det, säger Islanders general manager Lou Lamoriello till nhl.com och fortsätter:

– Han kommer att klara sig. Det är bara en tidsfråga innan han kommer må bra och kunna öppna ögat normalt igen.

36-åringen själv har uttalat sig på sin Twitter-sida.

– Tack till alla som har skickat positiva meddelanden och tankar! Jag är väldig tacksam. Tro inte att det inte gått ohört. Som tur är träffade skridskon bara ögonlocken.



Det är ännu oklart hur länge Johnny Boychuk kommer att vara borta från spel.

