Efterlängtade mötet: "Drömt om sedan man var liten"

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Noah Andersson, 17 år, spelar sedan 2018/19 i Färjestad BK och den här säsongen har han fått göra SHL-debut och nu sammanlagt tre matcher i högstaligan.



Den tredje blev oerhört speciell. För i FBK:s hemmamatch mot HV71 på tisdagskvällen var det första gången som Noah och Lias Andersson mötte varandra i en hockeymatch. Lias, som tidigare under säsongen valde att lämna AHL och New York Rangers farmarlag, finns som bekant i HV71 under resten av säsongen.



"INTE MÖTTS TIDIGARE ÖVERHUVUDTAGET"

Det var också storebror Lias, 21 år, som lämnade isen som vinnare när HV tog alla tre poäng efter en 2–1-seger.



– Vi fick reda på det här igår kväll så det var roligt. Det var inte så jättelätt att fokusera på spelet, man försökte följa brorsan så mycket man kunde. Det var jäkligt kul, säger Lias Andersson till hockeysverige.se.

– Vi har inte mötts i hockey tidigare överhuvudtaget. Han är fyra år yngre än mig så vi har inte riktigt hunnit med det. Men vi har mötts mycket hemma på landhockeyplanen så vi vet ju hur det är.



Storebror Lias fick lämna isen som en vinnare.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



"PENNERBORN ÄR LITE FEG"

Båda bröderna är dessutom centrar och Lias stod och väntade på brorsan vid nedsläpp i den första perioden. Men FBK:s tränare Johan Pennerborn valde en annan kedja att starta matchen med.

– Ja, jag sa att Pennerborn är lite feg. Men det kommer några fler chanser förhoppningsvis, skojar Lias.



Som extra grädde på moset satt familj och vänner på läktaren i Löfbergs Arena för att spana in brödrakampen.

– Vi har haft ett gäng här. Nästan alla utom farsan (Niklas Andersson). Han har bättre saker för sig, konstaterar Lias med ett skratt.

– Det här är coolt för alla. Det har alltid varit en dröm att spela tillsammans eller mötas så det var kul att vi kunde få göra det idag. Det trodde man inte för ett par år sedan att det skulle hända.



"DRÖMT OM DET HÄR"

Lillebrorsan Noah Andersson fick drygt nio minuter istid och han hade också en fantastisk kväll även om förlusten sved rejält.

– Det var lika coolt för mig. Det var verkligen en upplevelse. Man har drömt om det här sedan man var liten. Som Lias säger så har vi mötts på landhockey, innebandy på övervåningen, vi har slagits och allt möjligt mot varandra, säger Noah till hockeysverige.se.

– Så det var riktigt coolt att möta brorsan här nu. Vi tävlar hela tiden så man vill vinna men det lyckades vi inte göra idag så det var lite surt.



Hur lätt var det att fokusera på spelet för dig?

– Det var lite svårt. Man kollade mycket på Lias såklart men det släppte.



Två bröder i två olika lag. Men dom kunde faktiskt ha varit lagkamrater. När Lias flyttade hem från Nordamerika hade han flera alternativ att välja på innan han skrev på för HV71.

– Det var upp till mig. Men jag valde att åka till HV istället och lämna hans plats ifred, säger Lias med ett nytt leende.