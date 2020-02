Trejdade backen skadad direkt

Mike Green hann bara göra två matcher för sin nya klubb Edmonton Oilers innan olyckan var framme. Han har skadat knät och riskerar att missa en månads spel.

34-årige Mike Green fick lämna jumbon Detroit Red Wings för att gå till slutspelsjagande Edmonton Oilers.

Amerikanen hann dock knappt ens sätta ett avtryck i sin nya klubb innan han nu tvingas bort från spel. Han har nämligen fått en skada på det inre ledbandet i sitt ena knä och kommer att missa tre till fyra veckors spel efter att endast ha gjort två matcher i Oilers.

Green är inne på sin 15:e säsong i NHL och Edmonton är hans tredje klubb i karriären då han även har tillhört Washington Capitals förutom Detroit. Den här säsongen har den tidigare stjärnbacken stått för elva poäng på 50 matcher.

