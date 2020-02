0-1 i matcher mot ett hungrigt Kiruna AIF som har precis allting att vinna.Det krävs två raka hemmasegrar om säsongen inte ska vara över.Då bör Östersund för allt i världen inte titta på historiken inför att allt ska avgöras under veckoslutet. Laget har nämligen inte tagit sig igenom en playoff-serie där de bärgat två hemmasegrar sedan säsongen 15/16.

Det som sitter tydligast på näthinnan är kanske det blytunga säsongsslutet ifjol. Där Östersund var det bättre laget i den tredje och helt avgörande playoff 3-bataljen hemma mot Hudiksvall, men där ett sent mål av Sebastian Manberg drog ner rullgardinen och skickade Hudiksvall till kvalserien medan Östersund tvingades gå på semester.Gänget brände en hel del i den matchen, precis som i första playoffmötet borta mot Kiruna AIF. Well, precis som de två senaste säsongerna faktiskt om vi ska vara helt ärliga.Det finns ingen målskyttekultur i truppen och som det tycks, inte heller mycket till vinnarkultur i väggarna på ”nybygget” till hemmaarena.För låt oss återgå till ämnet. Östersund har alltså inte segrat i två hemmamatcher i en playoff-serie sedan säsongen 15/16.

Då vann man två raka i sin fina hemmahall efter att (precis som i år mot Kiruna AIF) ha hamnat i ett prekärt läge efter en sur sudden-förlust borta mot Vännäs. En underdog som Östersund bara skulle städa av. Det gjorde man också. Det blev 8-1 och 5-0 i hemmamatcherna den gången, men därefter blev det kärvt.I playoff 2 den säsongen stötte Östersund på Kristianstad som vann sin hemmamatch. Östersund kvitterade till 1-1 i matcher, men när det hela skulle avgöras på hemmais var gästerna från Skåne det starkare laget och vann med 2-1. Östersund tog således bara en av två hemmamatcher och fick ta semester.Säsongen därpå (16/17) kom laget näst sist i Allettan och bommade playoff helt och hållet. Men till säsongen 17/18 var det dags igen. Östersund klev in i playoff 1 mot Tranås och föll tungt (just precis som i år mot Kiruna AIF) i förlängning på bortaplan. Man åkte hem och vann match två ganska komfortabelt med 6-2, men när allt skulle avgöras dagen därpå var Tranås starkare. Det blev 2-3. Återigen sudden. Återigen bara en seger av två möjliga på hemmaplan och tidig semester.

Och så ifjol. Östersund svarade för ett trendbrott och besegrade Forshaga på bortaplan när de klev in i playoff 2. Som klappat och klart för att åka hem och stänga igen butiken i två raka förstås. Men så blev inte fallet, efter ännu en förlängning (det är många sådana när Östersund spelar playoff) kvitterade värmlänningarna till 1-1 i matcher. Den här gången lyckades dock jämtlänningarna ta sig samman och vinna den tredje och avgörande fighten med 4-0 och ta sig vidare. Men ändå, det blev bara en seger av två möjliga på hemmaplan.Sen vet ni hur det gick i playoff 3 mot Hudiksvall. Östersund förlorade borta (i sudden death förstås) för att sedan åka hem och vinna ganska klart i match två. Men i den tredje och avgörande kom det där Manberg-målet och så var det roliga över för säsongen. Östersund tog bara en av två hemmamatcher.Östersund har som ni förstår av den här uppräkningen väldigt ofta skaffat sig hemmaplansfördel, men haft ofantligt svårt att förvalta den. Totalt är det alltså fyra playoff-serier i rad där gänget haft hemmatrumfen men bara lyckats förvalta den i en seger per serie.

För att spä på den dystra historiken ytterligare. Räknar vi in det bistra nederlaget efter elva sekunder mot Kiruna AIF senast har Östersund förlorat sju raka playoff-matcher som gått till förlängning sedan klubben efter uppbrottet med Brunflo tog sin nuvarande form. Man måste sträcka sig långt tillbaka i tiden för att hitta en seger.För att peta in ännu mer bränsle i brasan är Östersund ett av ganska få Allettan-lag som genom åren faktiskt tvingats se sig utslagna av motstånd från vårserierna (precis som det Kiruna AIF man nu tampas med). Både Tranås och Kristianstad kom ju den vägen innan de satte stopp för Östersunds säsonger.Det är med andra ord dags att bryta trender. För ärligt talat, Östersund SKA ju vara ett betydligt starkare lag än Kiruna AIF. Hur mycket succégänget från den mobila gruvstaden än krigar.Men en vettig uppmaning inför returmötena i helgen bör väl i all välmening vara...TITTA FÖR ALLT I VÄRLDEN INTE PÅ HISTORIEN!