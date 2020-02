Stjärnbacken har brutit handen – då kallas svensken upp

Jake Muzzin blir borta upp till fyra veckor för en bruten hand. Då väljer Toronto Maple Leafs att kalla upp svensken Calle Rosén. Det bekräftar klubben via sin Twitter.

Rosén blev trejdad på Deadline Day till Toronto från Colorado. 26-åringen tillhörde tidigare det kanadensiska laget, och gör nu sin andra sejour i klubben. Han har tidigare gjort 16 NHL-matcher i karriären, åtta för Toronto och åtta för Colorado. Nu ser den tidigare Växjöstjärnan ut att få fler chanser i världens bästa hockeyliga.

