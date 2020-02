Målvaktstalangen återvänder till Luleå: "Vi är missnöjda"

Jesper Wallstedt är en av hockey-Sveriges absolut största målvaktstalanger.

17-åringen förväntas göra sitt tredje U18-VM framåt vårkanten och har under säsongen storspelat i Luleås juniorlag.

För drygt två veckor sedan stod det klart att målvaktstalangen skulle lånas ut från Luleå till hockeyallsvenska Södertälje i syfte att ge honom värdefull matchning på seniornivå. Wallstedt har dock inte fått chansen i någon av klubbens tre matcher som man spelat sedan utlåningen genomfördes – och nu väljer SHL-klubben att agera.

MISSNÖJDA MED SÖDERTÄLJE

Under onsdagen stod det klart att Wallstedt återvänder till Luleå.



– Vi är missnöjda med hur det har blivit, säger Luleås sportchef Stefan Nilsson till Norrbottens-Kuriren.

– Vi tycker inte att Södertälje har skött det här på ett bra sätt.

Wallstedt har inte fått chansen i SHL med Luleå under säsongen, men har övertygat i J20-laget med en räddningsprocent på 92,9 procent och ett snitt på 2,21 insläppta mål per match under de 24 matcher han spelat för juniorlaget.

17-åringen kan dock fortfarande återvända till Södertälje, då han har fria övergångar mellan klubbarna resten av säsongen.