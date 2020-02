LHC-backens ursäkt efter knuffen: "De förtjänar inte det där"

IF Malmö Redhawks

I samband med en situation i slutskedet av den andra perioden mellan gårdagens möte mellan Malmö och Linköping hamnade Malmös forward Emil SylvegårdSam Lofquist och Linköpings back Sam Lofquist i luven på varandra.

För att lugna ned situationen valde en av linjemännen att kliva emellan och styra Lofquist åt sidan, varpå den amerikanske backen puttade domaren för att kunna komma åt Malmöforwarden.

"JAG SKÄMS"

Lofquist fick matchstraff för tilltaget och anmäldes under onsdagsmorgonen till disciplinnämnden för vidare utredning.

För Radiosporten väljer Lofquist att uttala sig om situationen – och passar på att be om ursäkt till samtliga inblandade.

– Jag är så ledsen och jag skäms. Jag vill be om ursäkt till domarna, de förtjänar inte det där. Jag vill allra mest be om ursäkt till dem, men jag vill också be om ursäkt till mina lagkamrater, mina tränare och SHL. Det ser inte bra ut och jag satte många i en dålig sits, säger han.

"KOMMER ALDRIG HÄNDA IGEN"

Lofquist menar också på att detta är något som inte kommer upprepas.

– Jag är genuint ledsen för mitt agerande och det kommer aldrig att hända igen.

En dom i Lofquists anmälan väntas komma under onsdagen.