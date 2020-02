Ni har garanterat sett bilderna.13 sekunder kvar av den första Hockeyettan-finalen. Kvitteringsjagande Halmstad tar sig in i anfallszonen och Väsby-keepern Linus Ryttar väljer uppenbarligen att rucka lite på målburen så att den hamnar ur position.Jag ska villigt erkänna att jag inte har så pass järnkoll på regelboken att jag vet om det innebär att det ska utdömas straffslag eller en enkel tvåa för delaying the game. Men det är ju synnerligen uppenbart att det är ett regelbrott. Jag förstår att Halmstad-lägret blir upprört och känner sig bestulna när domartrion bara åker och tittar åt ett annat håll som om ingenting har hänt.Men ärligt talat, jag kan inte begripa varför Linus Ryttar gör så där.Det skulle kunna vara smart. Men i det här fallet är det bara korkat.För det är ju ingen farlig målchans Halmstad kommer till. Det är 13 sekunder kvar av matchen, Ryttar har varit stabil hela matchen och Väsby har folk med hem. Det finns ingen chans i världen att Hammers gör mål ur den där vinkeln. Så varför över huvud taget riskera att åka på ett straff genom att flytta på målburen?Eller ännu värre, varför framställa sig själv i så bedrövlig dager mitt framför tv-kameror och storpublik?Det enda Linus Ryttar gör är att solka ner sin egen prestation. Det känns så onödigt.Han hade ju kunnat bli hyllad för tre raka nollor. För sitt fenomenala spel som är på god väg att ta Väsby till kvalserien. Egentligen är han ju en succéman.Nu blir han istället utskälld som en fuskare. Med all rätt.Han förstör bara sitt eget rykte på det där viset och är Halmstad smarta utnyttjar de den där situationen till att sätta en ordentlig press på Väsby och Ryttar inför returen på fredag. Fredrik Johansson borde förstås instruera sina spelare att i alla sammanhang som är möjliga fram till nästa drabbning se till att snacka om vilken fuskare den där keepern är. Hur osportslig. Hur lite respekt han har för spelet. Och så vidare och så vidare. Sätta ordentlig piff på det mentala spelet. De har tre dagar på sig att till nästa match sätta ordentlig press på den så omutlige keepern.Få domarna att ha fullt fokus på honom. Få keepern att fokusera på annat än bara sitt eget spel. Kanske rent av tvinga Viktor Tuurala till ett målvaktsbyte.Då kan det i slutändan faktiskt vara Hammers som tjänar på den där korkade grejen.