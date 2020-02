"Har kanske gått lite över förväntan"

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Inför varje säsong diskuteras det flitigt om vilka spelare som kommer ta SHL med storm. Det kan handla om en redan utpekad supertalang eller ett nyförvärv med stora med stora förväntningar på sig. I Ängelholm pratade många om Dominik Bokk, Nils Höglander, Dennis Everberg och Niklas Hansson. Av förklarliga skäl. Bokk och Höglander är två av SHL:s främsta unga spelare med eventuella NHL-karriärer runt hörnet. Everberg och Hansson är spelare med landslagskvalitéer.

Desto mindre snack var det om Samuel Johannesson.



Nu lever den Halmstad-bördige backen SHL-livet. På bara några månader har han lämnat klubbens J20-lag och tagit steget upp till en ordinarie plats i ett av SHL:s topplag.

– Det har gått fort, konstaterar Johannesson. Jag fick börja med att träna ganska mycket med dem och sedan också sitta på bänken i ett par matcher. Att ha tagit plats i A-laget har gått väldigt fort.



Nej, inna säsongen var det kanske inte många som la särskilt mycket vikt vid namnet Samuel Johannesson. Han kom till Rögle som 15-åring säsongen 2014-15 och har sedan jobbat sig genom Rögles U16, J18 och J20-lag. SHL-debuten skedde redan förra säsongen, då blev det sju matcher, för backen men minuterna på isen var lätträknade. Tanken var inte heller att han skulle bli en del av Rögles SHL-lag den här säsongen. Men när Rögle drabbades av skador på sin backsidan under oktober föll det mesta i Johannessons väg på plats. Han fick träna mer frekvent och viktigast av allt: han fick spela.

– Man har ju fått bra självförtroende nu när man slagit sig in i truppen. Jag försöker göra mitt bästa och ha fullt fokus varje match och träning. Jag jobbar mycket med de detaljer som jag behöver slipa på.



Johannessons spel har imponerat på Rögles tränarstab. Flera gånger under säsongen har han belönats med över 20 minuters speltid. Han har fått speltid i powerplay och tagit en plats bland Rögles tre backpar med namn som Kodie Curran, Eric Gélinas och Niklas Hansson. Johannesson har gått från att bara vara med på träningar till att vara en viktig pusselbit i skåneklubbens jakt på sitt första slutspel någonsin.

– Det har gått bra och kanske lite över förväntan att man kunnat slå sig in bland topp-6-backarna nu när alla är tillbaka. Det är tuff konkurrens så det är klart jag är nöjd med det, säger Johannesson.

ROLLEN HAR BLIVIT STÖRRE

Johannesson är offensivt inriktad. Det erkänner han själv. När han var yngre var idolerna Alexander Ovechkin, Erik Karlsson och John Klingberg Genom att studera dem har han hittat sätt att forma sin spelstil. Johannesson är skicklig på skridskorna, vågar hålla i pucken, kan slå avgörande passningar och har dessutom ett vasst skott. Cory Murphy är en av Rögles tränare. Den numera 42-årige kanadensaren har erfarenhet från en lång karriär som spelare. Han har bland annat gjort matcher för Tampa Bay Lightning och Florida Panthers i NHL och Växjö Lakers i SHL. Nu jobbar han med att coacha Rögles backar och se till att lagets powerplay, som är näst bäst i SHL, är så effektivt som möjligt.

– Jag försöker göra så mycket jag kan. Jag försöker jobba med alla backar och om det är något jag ser vill jag hjälpa till. Just Johannesson har gjort ett bra jobb den här säsongen, säger Murphy.

Jag har fortfarande mycket att lära



Murphy har inte varit blyg för att använda Johannesson, trots att han är rookie.



– Han har gjort väldigt bra framsteg. När han kom in och började träna med oss ville vi han skulle jobba på ett par saker, men han har visat bra attityd och jobbar hårt varje dag för att bli bättre. Så som han spelar i matcherna, med självförtroende, hjälper han oss just nu, säger Murphy.

– Han är väldigt beslutsam och lugn med pucken. Han ser spelet väldigt bra och i just powerplay hittar han ofta en fri spelare och när han får chansen att skjuta är han inte rädd för att göra det.

På de 36 matcher Johannesson spelat hittills har han producerat ett mål och tio assist. Det ger en tredjeplats i poängligan för SHL:s juniorbackar efter Luleås Nils Lundkvist (24) och Brynäs Victor Söderström (14).

– Jag har fortfarande mycket att lära. Det är många smådetaljer i spelet som kan bli bättre, säger Johannesson.

DRÖMMER OM NHL

Samuel Johannesson spel har säkerligen inte gått obemärkt förbi. Flera scouter har varit på plats i Rögles hemmaborg under hösten och sett talangens utveckling. Johanesson kan väljas i draften till sommaren.

– NHL har alltid varit drömmen. Men det är inget som man fokuserar på nu under säsongen. Man har hört lite, men inte särskilt mycket.



NHL är en bit bort. Just nu är han inställd på att behålla sin plats som ordinarie SHL-spelare. Men han vet också att marginalerna är små och att för många misstag kan leda till minskad speltid. Han tycker däremot inte att steget till SHL varit allt för stort.

– Det gäller att ha fokus hela tiden. Om man inte har det och slappnar av blir det tufft. Men det är inte jättestor skillnad från J20 heller. Det är bara att spela sitt spel hela tiden, säger Johannesson.

Jag tror att han kan bli en väldigt bra spelare



Under säsongen har Johannesson passera 100 SHL-minuter. Det innebär automatiskt ett SHL-kontrakt. Johannesson skrev på det kontraktet den 20 december 2019 och kommer vara en Rögle-spelare de kommande två säsongerna.

– Det var det bästa som kunde hända mig, att skriva A-lagskontrakt och få vara här två år till. Det gör att man vet var man kommer vara nästa säsong.



Och Rögle räknar med att han ska ytterligare kliv till nästa höst.



– Om vi tittar på var han är nu jämfört med samma tid förra säsongen kan vi verkligen förvänta oss mycket av honom. Han har stor potential. han har lagt på sig mycket muskler jämfört med förra säsongen, han jobbar hårt och det finns saker som han vill fortsätta jobba med. Jag tror att han kan bli en väldigt bra spelare.

Mycket har varit nytt för Samuel Johannesson den här säsongen. Från J20 till ordinarie back i ett av SHL:s hetaste lag under säsongen. Nu hoppas han få avsluta sitt hockeyår med ett slutspel i Catena Arena.

– Ska vi nå dit måste vi fortsätta så som vi spelat efter uppehållet. Spela den hockeyn vi vill och pusha det sista innan ett eventuellt slutspel. Det hade varit en sjukt kul grej att få testa på det också.

Foto: Bildbyrån