Efter ismaskinistens succéinhopp – nu kallas svensken upp

David Ayres blev hela hockeyvärldens stora snackis under gårdagen då han under natten till söndag kastades in i Carolina Hurricanes kasse i egenskap av nödlägesmålvakt i mötet mellan Hurricanes och Toronto Maple Leafs efter att både James Reimer och Petr Mrázek skadat sig under matchens sång.

42-årige Ayres räddade åtta av tio skott i matchen och kunde således föra Hurricanes till en 6–3-seger över Leafs.

KALLAR UPP BÄGGE FARMARLAGSMÅLVAKTERNA

Något mer spel i Hurricanes blir det emellertid inte för Ayers i Carolina. När laget nu återvänder till Raleigh väljer man istället att kalla upp farmarlagets bägge målvakter Alex Nedeljkovic och svenske Anton Forsberg.

Detta blir första gången som Härnösandssonen Forsberg kallas upp till Carolina sedan han trejdades till klubben i somras.

27-åringen har tidigare spelat NHL-hockey med både Chicago och Columbus, men har fått finna sig i att spela uteslutande AHL-hockey med Charlotte den här säsongen. På 27 matcher har Forsberg noterats för en räddningsprocent på 90,5 procent samt släppt in 2,95 mål i snitt per match.