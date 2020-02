Straffas i efterhand - för slashingen på Nyquist

Det var i slutsekunderna av gårdagens match mot Columbus som Philadelphias backMatt Niskanen delade ut en rejäl slashing på Gustav Nyquist som fick ordentligt ont och för en kort sekund föll ned på isen. Men Niskanen klarade sig undan en utvisning.

Han går dock inte helt fri. Igår kväll meddelade NHL:s "player safety" att amerikanen straffas i form av böter. Han utdöms det maximala bötesbeloppet, på 5000 dollar. Det motsvarar 49 000 kronor.

Philadelphia’s Matt Niskanen has been fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for Slashing Columbus’ Gustav Nyquist.