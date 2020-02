Backens supermatch - blev tolva i NHL-historien

– Det är speciellt, säger Spurgeon efter 5-3-segern mot Edmonton.

Halvvägs in i den andra perioden ledde Edmonton nattens match mot Minnesota med 3-2. Då klev Jared Spurgeon in i handlingarna. Backen gjorde 3-3, 4-3 och 5-3 - och klev in i en riktigt exklusiv skara.

Han är den blott tolfte backen i NHL-historien, om vi inkluderar även slutspel, som gjort ett äkta hattrick i betydelsen av tre raka mål. Justin Faulk gjorde det så sent som för två år sedan men han blev då den förste sedan Dustin Byfuglien 2007, som i sin tur var den första sedan Al MacInnis 1998.

Spurgeon själv säger att han inte gjort det sedan han spelade på den så kallade "midget"-nivån som ungdom.

– Det var längesen, det var förmodligen som "midget" jag gjorde hattuck senast. Men att få göra det i den här arenan där jag har haft så många minnen, där jag haft säsongsort med min farfar och har kollat på matcher med min bror och mina kusiner, det är speciellt, säger han enligt nhl.com.

Faktum är att Spurgeon nu gjort fem mål på sex matcher från sin backposition.

– Det var grymt att få en seger också, och klättra i tabellen, fortsätter den offensivt skicklige backen.

Kevin Fiala och Carson Soucy gjorde Minnesota Wilds övriga mål. För Edmonton blev Ryan Nugent-Hopkins tvåmålsskytt och så gjorde förstås Leon Draisaitl ett mål. Tysken har nätat i fem av de sju senaste matcherna och har 6+8 under den korta perioden.

What a night for @mnwild defenseman Jared Spurgeon!



He is the 12th different player in NHL history listed as a blueliner to score a natural hat trick in either the regular season or #StanleyCup Playoffs. #NHLStats pic.twitter.com/06LIMGth4E