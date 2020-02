Leksands drag: Plockar in psykolog

Förlustraden bara fortsätter att växa för Leksand.

I går åkte SHL-jumbon på sin nionde raka förlust när man förlorade bortamatchen mot Djurgården med 2–5. Leksand fick lite hopp i den andra perioden när Oskar Lang pricksköt in 2–4-reduceringen i slutskedet av den andra perioden, men i den tredje perioden var Leksand, som huvudtränaren Ulf Samuelsson beskrev det, "helt tomma".

– Vi var helt tomma i den tredje perioden. Vi hade bra energi i två perioder men där vi har mycket individuella misstag som vi måste jobba på, sade Samuesson till C More efter gårdagens förlustmatch.



"INGEN EXPERT PÅ HUR GRABBARNA KÄNNER SIG"

För att få stopp på blödningen och rädda våren väljer nu klubben att plocka in en psykolog, berättar Samuelsson för C More.

– Det är fysiskt eller mentalt. Jag är ingen expert på hur grabbarna känner sig inombords. Från och med i morgon (läs: i dag) kommer vi att ta in en psykolog och jobba med grabbarna, säger Samuelsson.



Detta är andra gången den här säsongen som Leksand radar upp nio raka förluster. Med nio matcher kvar av grundserien har dalalaget 17 poäng upp till Linköping på säker mark.