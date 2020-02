Efter nästan 15 år som förstekeeper har kungen fått lämna tronen. I NHL med Uffe Bodin blir det en analys av den oundvikliga skilsmässa som väntar mellan Henrik Lundqvist och New York Rangers. Ett uppbrott som tragiskt nog ser ut att bli ovärdigt vilken form det än tar.

Det är med tungt hjärta man har följt utvecklingen i New York Rangers den här säsongen. Laget och organisationen i sig är på rätt väg och går mot en ljus framtid. Men för en av klubbens största ikoner genom tiderna har situationen blivit mer och mer ohållbar.

Det blir mer och mer tydligt att Henrik Lundqvists dagar på Manhattan är räknade.

Jo, jag fattar att sentimentalitet och nostalgi aldrig är bra ingredienser när man försöker bygga något för framtiden. Men ändå, visst hade man hoppats att Lundqvist skulle få ett mer värdigt avslut än vad som ser ut att bli fallet.

EN STARK ARVTAGARE

Snart 38 år gammal har han halkat ned till något som kan liknas vid att vara tredjemålvakt. Sedan årsskiftet har det bara blivit fyra matcher, den senaste starten kom 3 februari. Då blev han utbytt efter två perioder efter att ha släppt in fyra mål på 15 skott i förlustmatchen mot Dallas Stars.

Om det här enbart hade berott på att ”Henke” var dålig hade det varit enklare att köpa upplägget. Men det har han egentligen inte varit. Det finns andra parametrar som har påverkat situationen.

Först och främst handlar det givetvis om Igor Sjestjorkin, svenskens arvtagare.

24-åringen gjorde efter många om och men flytten från KHL till Nordamerika inför den här säsongen. Där visade han snabbt med all önskvärd tydlighet att han var för bra för AHL. Det satte Rangers i en knivig sits. Ryssen hade i sitt kontrakt en out-klausul som gjorde det möjligt för honom att återvända till KHL om han inte spelade NHL-hockey. Rangers pressades därför att kalla upp honom från farmarlaget Hartford Wolf Pack. Väl på plats i NHL har han visat att han hör hemma där.

Sjestjorkin har gått segrande ur sju av de åtta matcher han har startat sedan NHL-debuten mot Colorado Avalanche 7 januari. Hans räddningsprocent på 93,9 överträffas endast av världsmålvakterna Tuukka Rask (95,5) och Andrej Vasiljevskij (94,2) under samma period.

ÖVERBEFOLKAD MÅLVAKTSMARKNAD

Sedan har vi den andra ryssen, Henkes tidigare reservkeeper Alexandar Georgijev. 24-åringen har ryktats vara tillgänglig på trejdmarknaden de senaste månaderna, utan att något klubbyte blivit av. Och ska man vara krass ligger det antagligen i klubbens mer långsiktiga intresse att behålla honom.

Tittar man på siffrorna den här säsongen har han varit jämbördig med Lundqvist, men hans ålder i kombination med potential och en blivande lön som inte lär att bli alltför blodig gör honom mycket gångbar som andrekeeper bakom Sjestjorkin. Speciellt som målvaktsmarknaden redan är överbefolkad och det tänkbara utbytet i en trejd därför inte skulle bli speciellt attraktivt.

Kvar står Lundqvist med ett år kvar på kontraktet och en lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar.

Det finns alternativ för att lösa den knepiga situationen, men hur man än vrider och vänder på det innebär de olika lösningarna en reva i målvaktens CV.

SVÅRTREJDAD

Det har pratats om att Rangers skulle kunna trejda Lundqvist, förutsatt att han själv ger klartecken för det. Även om hans verkliga lön för säsongen 2020/21 "bara" landar på 5,5 miljoner dollar är det svårt att se vilken klubb som skulle kunna plocka in honom.

De NHL-klubbar som saknar en stabilitet på målvaktssidan har i de flesta fallen en för ansträngd lönetakssituation för att ta sig an Lundqvists cap hit. Det skulle antagligen krävas att Rangers står för en del av lönen för att det ska kunna ske. Och då finns det samtidigt billigare och minst lika gångbara målvakter tillgängliga att satsa på i stället. Men framför allt skulle det kännas konstigt, för att inte säga upprörande, att se Henrik Lundqvist i en annan tröja än Rangers.

Det andra alternativet är att köpa ut Lundqvist ur det sista året på kontraktet i sommar. Logiskt sett är det den kanske bästa lösningen. Men det skulle samtidigt vara ett förfärligt slut för en spelare som tveklöst varit den viktigaste personen i hela organisationen under den stora merparten av de 15 år han har tillbringat i New York.

Det sista alternativet är att rulla vidare på tre målvakter. Köra Sjestjorkin som förstakeeper och låta Lundqvist och Georgijev dela på andraspaden. Det skulle dock vara att sopa problemet under mattan. Situationen blir kontraproduktiv för alla tre då det aldrig är bra att ha tre målvakter i ett lag eftersom det inte minst begränsar möjligheterna att få bra träning, utöver ovissheten som kommer med det.

Oavsett hur New York Rangers general manager Jeff Gorton väljer att göra tyder allt på att Henrik Lundqvist får ett ovärdigt slut i en klubb som han har gett sitt allt för i 15 år. En vacker dag kommer det att vara glömt och förlåtet när hans tröja hissas till taket i Madison Square Garden, men vägen dit kommer att kantas av frustration och nedstämdhet.

Tio tankar från NHL-veckan

Det blir av förklarliga skäl trejd-tema när jag summerar den gångna veckan så här tätt inpå måndagens trade deadline.

* En kostsam värvning som är billig

Vancouvers förstaval i draften och den lovande forwarden Nolan Foote. Det var vad Tampa Bay Lightning gav upp för att få forwarden Blake Coleman från New Jersey Devils. Dyrt kan tycks. För även om Coleman är en nyttig spelare på väg mot karriärens bästa säsong är han på sin höjd en spelare för tredjekedjan i ett lag som Tampa.

Det stora pluset med 28-åringen är att han sitter på ett kontrakt med en "snäll" lönetaksträff på 1,8 miljoner över kommande säsong. För Tampa är det rena drömmen då man står inför en sommar där man kommer att tvingas ta några riktigt svåra beslut för att få ta sig under lönetaket. Colemans billiga kontrakt blev i slutändan alltså en dyr affär för Lightning, men dyr på ett sätt som klubben kan hantera.

* En pressad GM i Vancouver

Det finns en hel del logik bakom Vancouver Canucks beslut att värva Tyler Toffoli från Los Angeles Kings. Skadorna på Brock Boeser och Micheal Ferland har skapat hål i laguppställningen som general managern Jim Benning kände sig nödgad att göra något åt. Men det går ändå att ifrågasätta om prislappen för Toffoli, som blir unrestricted free agent till sommaren, inte blev väl hög.

Utöver utfyllnadsspelaren Tim Schaller släppte Canucks i från sig firade collegestjärnan Tyler Madden, som ser ut att ha en ljus framtid i NHL, ett andraval i draften i sommar samt ett villkorligt fjärdeval i draften 2022. Det känns spontant som ett överpris om man jämför med vad Tampa gav upp för Blake Coleman, som till skillnad från Toffoli har ett år kvar på kontraktet.

Den stora skillnaden är förstås att Tampa är en utmanare medan Vancouver är ett lag som, om de tar sig till slutspel, kommer att få tufft att avancera speciellt långt. Som min gode vän Dimitri Filipovic pricksäkert konstaterade:

That deal the Canucks just made is the type of trade you make when you’re one player away from winning a Stanley Cup, not one player away from making the playoffs — Dimitri Filipovic (@DimFilipovic) February 18, 2020

Kanske var det först när han fick frågan som det oundvikliga blev uppenbart. Efter San Jose Sharks hemmamöte med Florida Panthers kom Brenden Dillon s framtid på tal under en intervju med de samlade reportrarna. Det hade länge varit uppenbart att backbjässen skulle bli trejdad, men hans känslomässiga reaktion på frågorna sa det mesta om hur tufft det kan vara för en spelare som befinner sig i hans situation med en oviss framtid.

Det dröjde sedan inte mer än ett dygn innan trejden var ett faktum. Dillon skeppades till Washington Capitals mot ett andraval 2020 och ett villkorligt tredjeval i draften nästa år.

Slutet gott, allting gott?

Dillon kommer i alla fall till en Stanley Cup-utmanare efter en motig säsong med ett underpresterande San Jose Sharks. Tårarna lär vara torkade vid det här laget.

Brenden Dillon got emotional when asked if this was possibly his last game as a Shark. pic.twitter.com/7yBJd0UKKy — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) February 17, 2020

I en lite mindre under-radarn-trejd hämtade Toronto Maple Leafs in den schweiziske forwarden Denis Malgin från Florida Panthers i utbyte för AHL-forwarden Mason Marchment

I samband med trejden meddelade Panthers general manager Dale Tallon att affären blivit av efter att Malgin genom sin agent begärt att få byta klubb. Malgin nekade själv till att så var fallet. Men kanske var det en nödmekanism som slog när han överväldigades av att helt plötsligt stå inför 20 reportrar i Toronto när han antagligen inte blivit intervjuad mer än någon enstaka gång per säsong nere i Florida.

Tough day for Denis Malgin to arrive in Toronto from a media perspective. Playoff-level number of reporters and cameras in the scrum. Definitely seemed a little overwhelmed but handled himself very well. — Kristen Shilton (@kristen_shilton) February 20, 2020

I början av januari släppte Buffalo Sabres backen Marco Scandella till Montréal Canadiens i utbyte för ett fjärdeval i draften. Knappt två månader senare flippar Canadiens general manager Marc Bergevin vidare samma spelare till St. Louis Blues i utbyte mot ett andraval och ett villkorligt fjärdeval i draften.

Som om Buffalo Sabres fans inte redan hade anledning att vara rasande fick deras ilska just ännu mer bränsle. General manager Jason Botterilll kommer att behöva göra något väldigt konstruktivt för att vinna tillbaka förtroendet. Och kanske för att behålla jobbet.

* Scandellas Rögle-koppling

Klingar efternamnet Scandella bekant? Det finns det i så fall fog för. Marco Scandellas storebror Giulio Scandella gjorde två säsonger i Sverige. Ett skadefyllt år i Rögle i SHL och en mindre lyckad säsong med Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Framför allt spelade han nio VM-turneringar och ett OS med Italien. Lillebror Scandella har däremot varit Kanada trogen internationellt. Han vann U18-VM-guld med lönnlöven 2008 och tog JVM-silver 2010.

Deras morbror är också ett italienskt namn med tyngd i hockeyvärlden. Han heter Sergio Momesso, spelade 710 NHL-matcher mellan 1985 och 1997. De 1 557 utvisningsminuter han plockade under den tiden ger en liten hint om vad han var för sorts spelare...

Sedan Taylor Hall trejdades från New Jersey Devils till Arizona Coyotes har Chris Kreider varit spelaren med alla ögon på sig. Hans free agent-status har gett New York Rangers en del huvudbry. Det är å ena sidan en spelare som Rangers nog gärna skulle vilja behålla, han är å andra sidan en spelare som blir väldigt dyr att behålla. Allt tyder i nuläget på att han har en ny klubbadress innan måndagens deadline. Boston och Colorado har pekats ut som de hetaste destinationerna.

Och nog kan man se logiken i båda lagen.

Kreider är från Boston-området och spelade på Boston College i tre säsonger innan han sajnade med Rangers. Han skulle dessutom passa in perfekt i Bruins med sin spelstil. Men det skulle han givetvis även i Colorado, som har ett rejält hål i laguppställningen under en överskådlig framtid då Mikko Rantanen har drabbats av sin andra tunga skada den här säsongen.

* Vilka svenskar blir trejdade?

Det finns en del svenska spelare som ligger i riskzonen att trejdas innan deadline. Den mest uppenbara spelaren är Chicago Blackhawks back Erik Gustafsson, som sitter på utgående kontrakt och inte lyckats komma upp i samma offensiva nivå som han höll i fjol när det blev hela 60 poäng från Nynäs-sonens klubba. Han skulle under alla omständigheter kunna ge något lag ett extra hot från blålinjen. Det gör honom värdefull.

Melker Karlsson är en annan spelare som kan ryka. Nu skadades han dock i San Jose Sharks förlustmatch mot New Jersey Devils i natt och hans status är oklar. Den tidigare Skellefteåforwarden ger inte så mycket offensivt värde, men är känd som en mycket gångbar spelare i boxplay. Det finns alltid lag som letar efter spetskompetens även där.

Rickard Rakells namn har också nämnts i rykten, men i det senaste avsnittet av 31 Thought The Podcast sköts det ryktet ned av Elliotte Friedman med motiveringen: "varför ska man trejda bort en spelare som är god för 25-30 mål och har en cap hit på under fyra miljoner dollar". True that. Rakell må ha en mellansäsong, men har visat att han är en pålitlig spelare på båda sidor om pucken.

* Colorados målvaktsbekymmer

Colorado har inte bara tappat Mikko Rantanen senaste tiden. I utomhusmatchen mot Los Angeles Kings fick de både målvakten Philipp Grubauer och forwarden Matt Calvert skadade. Nu har Avs fått fint spel från tjecken Pavel Francouz, men det är långt ifrån idealiskt att vara så här nära slutspelet och ha skadeproblem på sin förstakeeper. Därför är det föga förvånande att de jagar hjälp på målvaktspositionen. Det har ryktats om Chicagos Corey Crawford som i likhet med många andra målvakter sitter på ett utgående kontrakt. Men precis som i fallet med Henrik Lundqvist skulle det kännas underligt att se Crawford i en annan tröja än klubbens som han har representerat under hela sin NHL-karriär.

* Avslutande tankar

Här summerar jag slutligen lite av de saker jag har vidrört i den här spalten.

Henke i Frölunda?

SHL:s våta dröm, men antagligen en utopi.





Veckans NHL-lag

Antti Raanta, Arizona

Svettig vecka för Raanta i skadade Darcy Kuempers frånvaro. Han gjorde tre matcher och ställdes inför 112 skott. Han skötte sig dock med den äran och motade 109 av dem när Coyotes lyckades vinna två av matcherna. Ett skönt formbesked i jakten på slutspel.

Backar:



Jake Muzzin, Toronto

När Toronto Maple Leafs behövde en ledare som klev fram efter den pinsamma insatsen mot Pittsburgh Penguins tidigare i veckan var Muzzin den spelaren i natt. Han gjorde inte bara 1+2 i 4–0-segern utan gjorde avtryck över hela isen. Totalt har han svarat för 2+4 på fyra matcher den här veckan. Nu tyder allt på att Toronto Maple Leafs förlänger kontraktet med den 30-årige backen, som skulle ha kunnat bli unrestricted free agent 1 juli.

Aaron Ekblad, Florida (2)

Den forne draftettan går mot sin bästa NHL-säsong och börjar sakta men säkert leva upp till lite av den potential han gav sken av som junior. Den här veckan var han en synnerligen viktig kugge för slutspelsjagande Florida Panthers med sina sex assist på fyra matcher.

Forwards:

Sidney Crosby, Pittsburgh (2)

87:an har varit en best sedan han återvände efter sin skada. På sina tio senaste matcher har han 15 poäng. Fyra av dem kom mot Toronto i veckan, där han fullständigt ägde isen i 5–2-vinsten. Totalt blev det nio poäng på fyra matcher för Crosby den här veckan. Med det var han bäst i NHL.

Mika Zibanejad, N Y Rangers (2)

Artemij Panarin har varit den stora stjärnan på Broadway den här säsongen, men frågan är om inte Mika Zibanejad är den svensk som har den bästa säsongen i NHL. Hade han hållit nuvarande tempo under en 82 matcher lång grundserie hade Zibanejad snuddat vid 100 poäng. På tre matcher blev det sex poäng (2+4) den här veckan.

Travis Konecny, Philadelphia

Vem har varit Philadelphia Flyers bästa forward den här säsongen? Claude Giroux? Sean Couturier? Kavin Hayes? Nja, svaret kan mycket väl vara Travis Konecny. 22-åringen delar ledningen i den interna poängligan med Couturier och har nära nog snittat en poäng per match. Den här veckan slog han till med sju poäng (2+5) på tre matcher.