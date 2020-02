Tidigare Stanley Cup-mästaren klar för konkurrenten

Det har varit snack om Alec Martinez till Vegas Golden Knights under dagen. Nu meddelar TSN att övergången är klar. I utbyte får LA Kings två draftval.

Han har varit i LA Kings sedan 2009 och varit med och vunnit två Stanley Cup-titlar med klubben både 2012 och 2014. Nu har Alec Martinez pelat sin sista match i LA-tröjan för den här gången. Enligt TSN är veteranbacken klar för konkurrenten Vegas Golden Knights. I utbyte får LA Kings två draftval, ett andraval till årets draftades och ett andraval till draften 2021.

Enligt Pierre Le Brun kommer Kings inte behålla någonting av Martinez lön. 32-åringen sitter just nu på ett kontrakt värt $4 miljoner i lönetaksträff och som går ut efter säsongen 2020/2021.

Ett tecken på att LA Kings nu börjar bygga om på riktigt. Nyligen skickades Tyler Toffoli till Vancouver Canucks och nu får alltså trotjänaren Alec Martinez även han en ny klubbadress. Martinez som verkligen spelade huvudrollen i Kings Stanley Cup-titel 2014 då han gjorde det mästerskapsvinannde målet bakom Henrik Lundqvist i finalserien mot New York Rangers.

Kings did not retain any salary on Martinez, FYI https://t.co/bgOSyc3kUo



— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) February 19, 2020