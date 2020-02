Smällen: Riskerar att missa resten av säsongen

Tidigare under dagen meddelade Vancouver Canucks att stjärnforwarden Brock Boeser kommer att missa minst tre veckor med en revbensskada.

Nu uppdateras dock skadeprognos och enligt GM Jim Benning är det mycket värre än man först befarade. Boeser missar nu minst åtta veckors spel vilket kan vara resten av Canucks säsong om laget missar slutspel.

I natt plockade Vancouver Canucks in Tyler Toffoli från Los Angeles Kings. Han kommer verkligen behövas då det samtidigt stod klart att forwardsstjärnan Brock Boeser kommer att saknas under en tid framöver med en revbensskada.

Enligt den första prognosen verkade Boeser missa minst tre veckors spel men nu verkar skadan vara värre än man först trodde. Canucks GM Jim Benning går nu nämligen ut och meddelar att 22-åringen kommer att saknas under de närmaste åtta veckorna, i bästa fall.

I värsta fall innebär detta att stjärnan missar resten av årets säsong för Canucks. Det är garanterat att han missar resten av grundserien och ifall Vancouver missar slutspel innebär det därmed att Boeser inte kommer till spel mer den här säsongen.

Vancouver Canucks innehar just nu den tredje och sista slutspelsplatsen i Pacific Division, en poäng före Calgary Flames och Arizona Coyotes på Wild Card-platserna samt fyra poäng före Central-lagen Nashville Predators och Winnipeg Jets som nu just nu återfinns utanför slutspel.

Brock Boeser spelar ofta tillsammans med storstjärnan Elias Pettersson vilket innebär att svensken nu tvingas klara sig utan sin lekkamrat. Den här säsongen har Boeser stått för 45 poäng på 56 matcher.

#Canucks GM Jim Benning speaking to the media.



Says Boeser could be done for the year, so making the Toffoli trade was important in helping the #Canucks remain in the playoff hunt.