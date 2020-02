Veckans SHL-lag #19

Målvakt:

Gustaf Lindvall, Skellefteå (3)

Lindvall verkar inte slå av på takten efter att ha skrivit på ett nytt kontrakt med Skellefteå, snarare tvärtom. Han har istället fortsatt på inslagen bana och växt ännu mer. Först vaktade han kassen mot rivalen Luleå, där han fortsatte vara ett spöke för norrbottningarna då han bara släppte en puck förbi sig i Skellefteå seger. På fredagen såg han till att Färjestads hemmasvit på tolv raka matcher med poäng i Löfbergs Arena bröts då han höll nollan mot vad som har varit SHL:s bästa offensiv den här säsongen.

Gustaf Lindvall visade återigen sin klass. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



Backar:

Kodie Curran, Rögle (4)

Fem nya poäng under veckan, 37 poäng på lika många matcher och ledde Rögle till tre segrar av tre möjliga.

SHL:s bästa back. Punkt slut.

Linus Hultström, Djurgården (2)

SHL:s målfarligaste back är dock Linus Hultström. Vimmerbykillen sköt två nya mål under den gångna veckan och har nu gjort 13 mål den här säsongen vilket är hans bästa notering i karriären. Det är även den högsta noteringen av en back i SHL sedan säsongen 2013/14 då Patrik Hersley sköt 24 mål (!!) från blålinjen.

Linus Hultström leder backarnas skytteliga i SHL.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Forwards:

Anton Rödin, Brynäs (3)

Sedan årsskiftet har ingen spelare varit bättre, poängmässigt, än Anton Rödin. Brynäskaptenen gjorde tre mål och fyra poäng från veckan som har gått och hans 19 poäng på 13 matcher under 2020 är överlägset bäst i ligan, fem poäng före Johannes Kinnvall och Per Åslund som är näst bäst under samma period. 29-åringen är otroligt viktig för sitt Brynäs och kan vara en av SHL:s mest värdefulla spelare för sitt lag, i konkurrens med en spelare vi snart kommer till.

Linus Sandin, HV71

Någon annan som har varit het under 2020 är 23-årige Sandin. HV-forwarden har haft en lite berg- och dalbanesäsong där han har varit väldigt "streakig". Nu har han dock hamnat i en riktig formtopp. Efter sina tre mål under veckan är Sandin nu uppe i 16 mål på 40 matcher den här säsongen och tangerar därmed sin målnotering från i fjol då han satte 16 fullträffar på 50 matcher i Rögle. Bara en spelare har gjort fler mål i SHL 2019/20 och det är...

Broc Little, Linköping

Den 31-årige amerikanen är målbäst i SHL ännu en gång då han leder hela skytteligan med sina 18 kassar. Målmaskinen Little gör sin femte säsong i LHC och har vunnit den interna skytteligan varenda säsong i "Cluben". Han har även varit en av ligans allra farligaste målskytt under sin tid i SHL då han har kommit 1:a, 2:a, 5.a, 7:a och 1:a* i SHL:s målliga under sina fem säsonger i Linköping. Är en av spelarna som är viktigast för sitt lag då Little har varit ledande för laget efter att de har fått ett lyft i spelet och tabellen den senaste tiden.

Broc Little är SHL:s målfarligaste spelare – igen.Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån



Veckans...

...luftspark: Deadline Day är alltid en häftig upplevelse för alla sportälskare oavsett om det är fotboll eller hockey. Det brukar alltid vara en spänning att följa vad som händer och vilka spelare som flyttar o.s.v. Jag känner dock att årets Deadline Day blev lite av en besvikelse. Visst vi fick se Daniel Norbe återvända till HV71, Emil Forslund lånas till Färjestad, Skellefteå värva en finländare och Oskarshamn lånade in ännu en målvakt samt en back från Almtuna men annars var det inga större händelser för SHL-lagen under transferfönstrets sista dag, vi fick dock se flera bomber under dagarna och veckorna tidigare. Jag kanske helt enkelt bara hade för höga förväntningar efter fjolåret där de sista timmarna av Deadline Day bjöd på värvningsbomber som Jhonas Enroth till Örebro, Per Ledin till Malmö och Éric Gélinas till Rögle.

...avstängning: ”Joel Lundqvist stängs av!” ”Frölundakaptenen styr inte längre inom svensk ishockey!” ”Jo, det gör han för straffet var alldeles för milt!” Reaktionerna haglade efter att Lundqvist först fick matchstraff, anmäldes till disciplinnämnden och till sist stängdes av en match. Jag kan tycka att straffet är rimligt MEN problemet är att Marcus Nilsson stängdes av två matcher för att han sade att en domare suger... Det kommer tyvärr bli något som jämförs med i princip alla andra beslut som nämnden fattar under våren. Glenn Gustafsson blev också avstängd två matcher för slewfoot men det verkade inte lika många bry sig om.

Beslut: Disciplinnämnden stänger av Joel Lundqvist i en match efter denna knätackling på Leon Bristedt igår #twittpuck #shl pic.twitter.com/0av5NbPdwi — C More Sport (@cmoresport) February 16, 2020

...förvirring: Frölunda gjorde mål – 2-0 till Frölunda. Vänta, de ska videogranska ifall Örebro kan ha gjort mål i anfallet innan Frölunda nätade, det här kan vara 1-1. Domare Morgan Johansson kommer ut och ropar ut: ”Solklart mål”. Örebro jublar, Frölunda ser snopna ut men då åker domaren fram till Örebro, säger åt dem att sluta jubla och Frölunda jublar istället. Låter det förvirrande? För det var det. När Johansson sade solklart mål trodde de flesta att han menade Örebros, då det var det de granskade, men istället menade han att den pucken inte var inne och att det var Frölundas fullträff som var ett solklart mål.

Studion reder ut videogranskningssituationen efter Frölundas 2–0-mål. SOLKLART var det i alla fall att ingen riktigt fattade vad som hände 🤔📹 #Twittpuck #SHL pic.twitter.com/E3O0tC0KnZ — C More Sport (@cmoresport) February 13, 2020

...färgglada: Hockey är till för alla. SHL Pride Week har varit en riktig fröjd att se (även om det var lite svårt att se skillnad på huvuddomare och linjedomare i regnbågströjorna).

Alla är välkomna 🧡💚💜💛❤️ pic.twitter.com/wshmAAdKin — C More Sport (@cmoresport) February 15, 2020

...AJ!: Leon Bristedt fick en smäll mot benet när Joel Lundqvist delade ut en bentackling på Röglestjärnan. I perioden därefter fick han en ny hård smäll efter att ha tacklats av Mats Rosseli Olsen vilket gjorde att Bristedt båsdörren öppnades och Bristedt åkte in sargkanten med full fart. Han lämnade matchen och lade ingen vikt på sitt vänstra ben, samma som han fick smällen av Lundqvist. Det är bara att hoppas att stjärnan är tillbaka i spel snart!

Aj aj aj... Bristedt tacklas in i den öppna båsdörren och tvingas bryta matchen! 🚫 #twittpuck #SHL pic.twitter.com/csew2VaW6I — C More Sport (@cmoresport) February 15, 2020

...HUR?!: Dominik Bokk hittade luckan bakom Hugo Alnefelt, trots att det knappt fanns en lucka att hitta där.

...tyngsta: Kristian Näkyvä har drabbats av testikelcancer och tvingas ställa in resten av säsongen. Otroligt tragiskt för en ung man och det är bara att hoppas att behandlingarna går bra och att finländaren blir frisk.

...finaste: Vad som alltid är lika vackert och tårdrypande att se är hur hockeyvärlden går samman och stöttar personer som Näkyvä och Oskar Lindblom.