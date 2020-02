Första orden efter sparkningen: ”Are you f-ing kidding me?”

Bruce Boudreau fick sparken av Minnesota Wild.

Nu uttalar han sig för första gången efter beskedet och menar att han blev förvånad när han sparkades.

– Jag är ganska skarp när det kommer till sådana saker, men det här hade jag dock inte förutsett, säger Boudreau till The Athletic.



Minnesota Wild sparkade huvudtränaren Bruce Boudreau i fredags efter tre och en halv säsong och lyfte istället upp assisterande tränaren Dean Evason som tillfällig ersättare.

Nu uttalar sig Boudreau för första gången om sparkningen.

– Jag är ganska skarp när det kommer till sådana saker. Jag är inte skärpt när det kommer till flera andra saker men när det gäller sparkningen så brukar jag veta. Den här hade jag dock inte förutsett, säger den 65-årige coachen i en exklusiv intervju med The Athletic.

”FÖRSTOD DIREKT NÄR HAN STÄNGDE DÖRREN”

Trots att han inte var beredd på det så förstod han direkt att han skulle få kicken när general managern Bill Guerin gick in på hans kontor och stängde dörren.

– Det var roligt för han kom in och stängde dörren och direkt när han stängde dörren så förstod jag. Man bara förstår. Då sade han: ”Jag kommer att göra en förändring”, och jag sade direkt: ”Sparkar du mig?” och då svarade han ja och jag sade: ”Are you f-ing kidding me?”.

Bill Guerin gör sin första säsong som GM i NHL då han ersatte Paul Fenton inför årets säsong. Den som anställde Boudreau var Chuck Fletcher 2016 och tränaren menar därför att det inte var så konstigt att han fick sparken.

– Alla general managers vill ha se egen coach, som de har anställt. Det förstår jag, säger Boudrau till The Athletic.