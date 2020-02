”Det har tagit mycket på psyket”

Den här säsongen skulle Adam Åhman ta en plats i HV71 och få sitt stora genombrott i SHL.

Istället tvingades han till lång rehab efter att ha tvingats operera höfterna och fick se sig själv bli tredjevalet i Jönköpingslaget. Nu är han utlånad till allsvenska Västervik efter att inte fått speltid alls i HV.

– Det är klart att man var sugen på att få en chans, säger den 20-årge talangen till hockeysverige.se.



Adam Åhman gjorde succé i HV71:s juniorlag och förde laget till SM-guld i J20 Superelit 2018. Tidigare samma år hade han även fått chansen med HV:s A-lag där han höll nollan i SHL som 18-åring.

Under fjolåret lånades han ut till Oskarshamn i Hockeyallsvenskan och var en del av laget som sensationellt tog steget upp till SHL. I sin första riktiga seniorsäsong var han en av de bästa allsvenska målvakterna och vann målvaktsligan med supersiffrorna 93,8 i räddningsprocent samt 1,69 insläppta mål per match.

Efter det var han redo för att ta steget och bli en etablerad del av HV71. Planen var att han skulle vara backup till Jonas Gunnarsson samt till och med kunna utmana stjärnmålvakten om förstaspaden.

Så blev det dock inte.

”HAR VARIT RIKTIGT SVÅRT OCH JOBBIGT MED SMÄRTAN”

En så kallad CAM-skada på höfterna gjorde att Åhman hade problem med både höften samt ljumskarna, något som kunde orsaka rejäl smärta. Han tvingades till operation och nästan ett halvårs rehabilitering.

– Det började för länge sedan och sedan fick man inte riktigt ordning på det och det blev bara värre och värre. Då fanns fanns det bara operation, säger 20-åringen till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag hade spelat länge med de besvären och testat alla möjliga grejer men till slut var man tvungen att operera.

Har skadan påverkat dig under matcher?

– Nja, både ock. Det är klart att jag inte hade inte den fulla rörligheten men man hittar vägar att spela på ändå. Det är inget jag vill skylla på direkt. Det värsta har varit mellan matcher och träningar. Då har det varit riktigt svårt och jobbigt med smärtan. Det tar mycket på psyket.



Skadan på höfterna har gett Åhman problem i flera år. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



Från juni fram till december tvingades Åhman vara borta från hockeyn och fick köra rejäl rehabträning för att kunna komma tillbaka till spel igen.



Hur var det under rehaben?

– Det gick fram och tillbaka. Ibland flöt det på bra och det kändes som att man gjorde framsteg men ibland var det som att det stod still, inget hände. Man mådde lite så som det gick i rehaben.

– Det påverkade mycket av det livet utanför också. När det gick bra och det kändes som att man kom närmare hockeyn då var man på bättre humör. När det stod lite still då var det ganska jobbigt.



Strax innan årsskiftet blev Åhman redo för spel igen och är nu kvitt de allra värsta besvären.

– Jag tycker att det känns bra nu. Det är lite mer andra grejer som jag fattar att man får efter en operation. Allting är inte okej även om man är spelklar. Det finns fortfarande grejer att jobba med men det är verkligen inte den smärtan längre.



Vad är det som du fortfarande inte är okej?

– Det är väl att man kanske behöver lägga lite extra tid på uppvärmning och sådana saker. Man lägger mer tid på att ta hand om kroppen och sig själv än tidigare, så att man kan känna att kroppen funkar. Man tänker till lite mer när det kommer till träningar och hur man lägger upp det.

”JAG BLIR STRAFFAD SJÄLV”

Adam Åhman är nu tillbaka i spel och har gjort tio matcher i moderklubben Västervik, dit han är utlånad från HV71. 20-åringen är född och uppvuxen i Västervik och menar att det är speciellt att vara hemma igen.

– Det har varit speciellt så klart, jag har ju varit borta några år. Det är speciellt, både på gott och ont. Det är kul att vara tillbaka och spela med Västervik igen och vara med familjen. Samtidigt så känns det lite som att man är en ung tonåring igen. Nej men det har känts bra hittills.

– Det är kul att spela igen. Jag hade ju ett långt uppehåll från spel så det är bara kul att vara tillbaka. Om man kollar spelmässigt så vill jag komma upp några snäpp. Jag känner inte att jag har hittat min högstanivå än.

Åhman togs ut till JVM 2019 men fick inte vakta kassen för Juniorkronorna.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Under tiden han återhämtade sig från höftoperationen kom nämligen den två år yngre målvaktstalangen och kompisen Hugo Alnefelt upp och fick chansen i HV71. Där imponerade 18-åringen stort och Alnefelt har nu tagit backup-platsen i Jönköpingslaget – vilket innebär att Åhman helt plötsligt har blivit tredjevalet i HV71.

– Det är klart att jag förstod att det skulle bli tuffare för mig att ta en plats i HV, vilket var min målsättning inför säsongen. Sedan visste jag att det skulle bli ännu svårare när Hugo spelade så bra, säger Åhman och fortsätter:

– Samtidigt får man någonstans svälja sin egen stolthet och glädjas med honom, vi är ju bra vänner utanför isen så jag vill ju inget ont om honom. Jag blir lite straffad själv när andra spelare bra men det här är ingenting som jag vill ta ifrån honom. Jag vet hur hårt han har jobbat och han förtjänar detta.

”INGET SOM JAG GICK OCH VAR ARG ÖVER”

När Åhman blev spelklar fick han inleda med en match i HV:s J20-lag och direkt efteråt blev han utlånad till Västervik där han sedan har stannat. Även när Hugo Alnefelt var i Tjeckien och spelade JVM fick Åhman nöja sig med att stå i båset och fick aldrig hoppa in i hetluften i SHL.



Tycker du att du borde ha fått chansen?

– Jag vet inte riktigt, det är svårt att svara på. Man vill ju alltid spela oavsett vad men ibland får man inte det och då får man ta det som det är. Det är inget som jag är besviken över men självklart vill jag ju spela.

– Gunnarsson och HV gick ju bra den perioden också. Chansen dock inte riktigt upp för mig. Jag ville spela men det var inget som jag gick och var arg över. Men det är klart att man var sugen på att få en chans.

Adam Åhman har bara fått hoppa in som backup i HV71 den här säsongen.Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



Han har nu kontrakt med Västervik för resten av årets säsong. När Smålandslaget har spelat klart i Hockeyallsvenskan kommer 20-åringen att återvända till HV71.

– Det som är sagt att jag kommer att spela färdigt säsongen här sedan får man se var HV ligger. De behöver ju såklart tre målvakter under slutspelet och planen är väl att jag ska finnas tillgänglig om det händer något.

Adam Åhman har utgående kontrakt med HV71. Det finns dock inga tvivel på vad hans planer till nästa säsong är. Han ska bli en SHL-målvakt i Jönköping.

– Det är klart att man strävar mot det. Det är en dröm att ta en plats i HV men det är inte mitt beslut att ta. Det är klart att det hade varit intressant för mig men det beror på vad de vill köra på.