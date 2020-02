CHOCKEN: Devils trejdar sin kapten

New Jersey Devils trejdar bort sin kapten till divisionsrivalen New York Islanders.

Efter att ha spelat 923 matcher, alla i Devils, (sjunde mest i klubbens historia) kommer Andy Greene nu att få ställa om till spel i ett nytt lag i NHL.

Den 37-årige backen är nämligen klar för spel i New York Islanders efter att ha trejdats dit i utbyte mot David Quenneville och ett andrarundeval i draften 2021.

Greene har varit lagkapten för Devils sedan 2015 och var dessförinnan assisterande kapten under tre säsonger. Under hans tid i klubben har de bland annat tagit sig till en Stanley Cup-final, 2012, där det blev förlust med 4-2 i matcher mot Los Angeles Kings.

”EN FANTASTISK LEDARE”

Under sin tid i New Jersey har, den vanligt defensive backen, stått för 246 poäng.

– Andy har varit klippa för Devils under de 14 senaste åren och har varit en fantastisk ledare under alla mina år här. Vi tackar honom för allt han har gjort för klubben, både på och utanför isen. Vi önskar honom, hans fru och hans söner all lycka framöver, säger Devils tillfällige GM Tom Fitzgerald i ett uttalande.

21-årige David Quenneville, som är släkt med legendariske coachen Joel Quenneville, draftades av Islanders i sjunde rundan av 2016 års draft och har fortfarande inte gjort en enda match i NHL. Han har endast spelat 21 matcher i AHL där det har blivit sex poäng för backen som har tillbringar den mesta av sin tid i ECHL, farmarligans farmarliga.