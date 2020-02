Kallades upp i veckan – nu väntar AHL-spel igen

Pontus Åberg har haft en stark säsong i AHL och belönades tidigare i veckan med att bli uppkallad till NHL av Toronto Maple Leafs. Den tidigare Djurgårds- och Färjestadsforwarden fanns med på isen i Leafs matcher mot Arizona (3–2) och Dallas (2–3) under veckan, men nu väntar AHL-spel igen för 26-åringen.

Under fredagsaftonen meddelade Leafs via klubbens PR-konto på Twitter att man tillsammans med målvakten Michael Hutchinson väljer att skicka ned Åberg till farmarlaget Toronto Marlies.

Åberg har spelat fem NHL-matcher med Maple Leafs den här säsongen, med en passningspoäng som facit. I AHL har 26-åringen stått för 38 poäng på 43 matcher.

The @MapleLeafs have loaned forward Pontus Aberg to the @TorontoMarlies (AHL).



Goaltender Michael Hutchinson has cleared waivers and has also been loaned to the @TorontoMarlies. #LeafsForever