Så fort Phil Kessel äntrade NHL fick han något av ett skamfilat rykte. Hans uppsyn, hans spelstil och ryktena om hans minst sagt uppseenväckande matvanor gjorde att Kessel per omgående sågs som en spelare du kanske inte vill ha i ditt lag. Trots hans talang, och trots att han faktiskt gjorde det bra i slutspelet för Boston under hans tredje år i NHL, tog Kessels tid i Bruins slut redan 2009.

Det var framför allt i Toronto den amerikanska bohemen fick ryktet av att vara "o-coachbar". Han fick epitetet "coach-killer" och även om hans nådde 30-målsplatån fyra av sina fem hela säsonger i Maple Leafs var det tydligt att Kessels personlighet inte passade med Torontos. Det var mer snack om hans korvätande och halvdana backcheck, hans extrakilon och komplicerade personlighet, än hans spel. Det kan vara en efterhandskonstruktion, men det kändes som att han ryktades bort från Maple Leafs från den dagen han hamnade där.

Nu vet vi ju att Phil Kessels eftermäle kommer vara något annat än hans knepiga uppsyn. Nu är han en tvåfaldig Stanley Cup-mästare som till och med nämnts i Conn Smythe Trophy-snacket båda åren. Men trots det blev hans relation med coachen Mike Sullivan till slut ohållbar, och den o-coachbara storstjärnan skeppades iväg igen. Trots att amerikanen sprutat in poäng och snittat en poäng per match de tre senaste åren kunde inte Pittsburgh behålla honom. De gjorde allt i sin makt för att bli av med Kessel, som till sist hamnade i Arizona och återförenades med Rick Tocchet som tycks vara den enda coachen som kan hantera den o-coachbara.

Även om Kessels säsong i Arizona inte varit alls så bra som förväntat har ändå hans aura tagits över av två andra stjärnor. Två stjärnor som, precis som Kessel under hans första decennium i ligan, helt enkelt ses som losers.

Taylor Hall må ha en MVP-titel - men han har bara gjort fem slutspelsmatcher under sina tio år i ligan. Ja, visst, han var den som på egen hand tog New Jersey till det där slutspelet. Men det går inte att komma ifrån att Hall, som det ser ut nu, kommer bli ihågkommen som sin generations stora förlorare. Han som aldrig fick vara med när det roliga började. Som spelade VM i stället för Stanley Cup. Som, precis som Kessel, petades från World Cup och fick se turneringen hemifrån.

Trots den stjärnstatus han har, Hall är väl till och med att betrakta som en superstjärna, har han trejdats två gånger och mycket talar för att han kommer gå in på en fjärde NHL-klubb nästa säsong. Det har till och med spekulerats i att han ska trejdas innan deadline om två veckor - men det tror jag inte på. Däremot skulle jag bli förvånad om Hart Trophy-vinnaren blir kvar i Arizona även över sommaren.

Hall har inte alls samma aura som Kessel, i att han inte är coachbar, att han kanske är problematisk att ha i en spelargrupp och kanske är oseriös utanför isen. Men är det en slump att han bara gjort ett slutspel? Är det en slump att Edmonton gick till slutspel den första säsongen de spelade utan Hall? Ja, kanske. Taylor Hall har haft oturen att spela i dåliga lag. Men om han nu skulle missa slutspel även med storsatsande Arizona (de har den sista platsen nu) kommer ännu fler frågetecken att höjas.



Rätt eller fel? Det kan man debattera om.

Kanske är det ingen slump att han inte inbringade mer än Adam Larsson i utbyte. Kanske är det ingen slump att lagen han spelar för allt som oftast underpresterar. Kanske får vi se en marknad i sommar som inte alls är så het på Taylor Hall som vi hela tiden utgått ifrån. Det är egentligen då vi får se vad han egentligen är värd.

Nej, Taylor Hall kommer inte ta över Phil Kessels o-coachbara aura. Men än så länge får han finna sig i att ha samma loser-aura som Kessel så länge hade. Det finns däremot en annan i ligan som verkligen får ses som den nye Phil Kessel: Matt Duchene.

Matt Duchene lämnade Colorado för Ottawa med orden: "Jag ser fram emot att få spela slutspel". Resultatet blev i stället att Ottawa sjönk som en sten och blev ett av ligans sämsta lag, medan Colorado helt plötsligt fick luft under vingarna och snabbt blev ett av ligans bästa. Nathan MacKinnon gick från att bli en besvikelse till att bli en av världens tre bästa spelare. Kanske skulle han till och med ha vunnit Hart Trophy den säsongen Taylor Hall vann. MacKinnon ser dock ut att få sin revansch i år.

Visst, Columbus gick till slutspel under Duchenes korta tid i klubben och den tidigare Frölundaspelaren imponerade verkligen. Men nu är han på väg att återigen vara en del av ett ambitiöst, slutspelssatsande lag om gör fiasko.

Precis som Taylor Halls och Phil Kessels Arizona är Matt Duchenes Nashville ett lag som är precis på gränsen till att vara ett playoff-lag - men det går inte att komma ifrån faktumet att även Nashville blivit sämre sedan Duchenes intåg. En slump? Who knows.

Även om Ryan Johansen, Viktor Arvidsson och Pekka Rinne också varit stora besvikelser för Nashville är det Matt Duchene som återigen kommer vara ansiktet utåt för ett misslyckande om Preds inte skulle få spela vidare efter grundseriens 82 omgångar. Då är det honom alla frågetecken kommer cirkulera kring. "Har han förstört ett lag till?". "Varför går det inte att prestera med Matt Duchene i laget?".

Bara vid två tillfällen under hans nu elvaåriga karriär har Matt Duchene varit med från starten av en säsong och fört sitt lag till slutspel: rookieåret 2010, samt 2014. I stället har hans karriär kantats av misslyckanden, klubbyten och utspel i media samt en skandal där han snackade skit om en av Ottawas tränare.

Phil Kessel visar att det finns hopp. Hopp om att en spelare som under hela sin karriär fått kritik för bristande karaktär och dålig lojalitet, trots allt kan bli en vinnare som presterar som bäst när det gäller som mest. Taylor Hall och Matt Duchene fyller 30 år om ett år men har knappt fått känna på hur det är att spela slutspel.

Nu är frågan om de kommer bli sedda som sin generations förlorare - eller om de kan följa i den o-coachbara Phil Kessels fotspår?

Kan Taylor Hall föra Arizona till slutspel?Foto: USA Today Sports/Bildbyrån



* Hynes höga spel

När Nashville föll med 6-2 mot Vancouver i veckan gjorde coachen John Hynes en riktig markering. De fyra forwards med minst speltid var just Matt Duchene (10:04), Filip Forsberg (11:08), Ryan Johansen (12:10) och Viktor Arvidsson (12:13). Lagets fyra största offensiva stjärnor matchades minst av alla. En markering som kanske väcker laget, men på sikt är det såklart fel väg att gå om Nashville ska gå till slutspel. John Hynes har inte fått ordning på Predators sedan han tog över under säsongen - och jag undrar om det här verkligen är rätt väg att gå.

* The negotiation line

Sheldon Keefe har börjat matcha Mitchell Marner, Auston Matthews och William Nylander ihop. När den unga stjärntrion fick starta en match under veckan var en journalist i Toronto snabb att döpa kedjan till "The negotiation line", med anledning av de uppmärksammade löneförhandlingarna som trion varit inblandade i.

Visserligen löstes Matthews nya deal snabbt, men han förhandlade till sig ett femårskontrakt värt hela 11,6 miljoner dollar. Marners sexårskontrakt på ungefär 10,9 miljoner dollar skrevs på ett par dagar in på träningslägret, och William Nylander-historien kan vi ju alla. Hittills får man säga att Maple Leafs unga superstjärnor verkligen visat sig värda sina kontrakt. Inte minst Nylander, som ju är rena rama fyndet med sina 6,9 miljoner dollar.

* Från Almtuna till NHL

För två år sedan spelade de ihop i lilla Almtuna i HockeyAllsvenskan. Men när Jonas Johansson i veckan gjorde sin första NHL-match från start mötte han Gustav Lindström - som gjorde sin NHL-debut i samma match.

Johansson har gått en lång väg i Nordamerika och är ännu en av alla Pecka Alcén-adepter som slagit sig in i NHL, medan Gustav Lindström fått sin skolning av morbror Marcus Ragnarsson bland annat.

Detroit har ju haft en och annan duktig svensk back genom åren. Kanske kan Gustav Lindström föra den traditionen vidare?

* Ett överpris - eller?

Ett förstarundeval, en spelare de bytte mot Phil Kessel och deras största talang utanför NHL. Det var vad Pittsburgh gav upp i den gångna veckans stora trejd i NHL. När man läser vad Pittsburgh betalade kan man tro att det var en etablerad storstjärna, kanske en Taylor Hall, de fick i utbyte. Men nej, det var Jason Zucker.

Visst, Zucker är en bra spelare och han har kontrakt i tre år till. Men enligt mig betalade Pittsburgh för mycket. Inte för att jag tror att Zucker kommer vara dålig, tvärtom, utan för att han helt enkelt inte är värd allt det där. Alex Galchenyuk plus Calen Addison eller Galchenyuk plus ett förstaval hade jag kunnat köpa. Men alla tre komponenter är lite i överkant.

Jag bevakade JVM på plats i Tjeckien och blev imponerad av Addison, som kanske till och med var världsmästaren Kanadas bästa back. Det är med andra ord inte vem som helst som Pittsburgh släpper.

* Från ifrågasatt till förlängd

I början av säsongen fanns det en del tvivel om huruvida Paul Maurice verkligen var rätt person att leda Winnipeg in i framtiden. Den Old School-osande coachen såg ut att ha kört fast med Jets. Men han har i stället utkristalliserat sig som en av få stabila punkter i ett rörigt Winnipeg och i dagarna kom också beskedet att den så rutinerade coachen blir kvar i tre år till.

I ett NHL med coachbyten på alla håll och kanter känns det skönt att veta att det i alla fall i en klubb kommer vara som det varit de senaste åren. Paul Maurice har, lite likt John Tortorella, anammat en ny coachingstil som är anpassad för en yngre generation spelare och känns nu helt rätt i Winnipeg Jets bås.

* Ett trendbrott?

Vet ni vem som var den senaste spelaren att vinna NHL:s skytteliga, som inte var från Kanada eller Ryssland? Det var faktiskt Milan Hejduk, under den episka säsongen 2002/2003. Ni vet, när Peter Forsberg passerade Markus Näslund och vann poänligatiteln och i samma veva gav Milan Hejduk skytteligasegern mot samma Näslund. Sedan dess har Kanada och Ryssland vunnit alla år, oftast via Steven Stamkos och SidneyCrosby (två segrar var) eller maskinen Aleksandr Ovetjkin som vunnit åtta gånger.

Men i år kan vi få ett trendbrott. "Ovie" är trea på sina 40 mål men är ett bakom David Pastrnak och Auston Matthews. Skulle Pastrnak vinna skulle vi återigen få en tjeckisk segrare, som vi fick se med Hejduk för 17 år sedan, men skulle Matthews vinna skulle det för första gången på hela 2000-talet bli en segrare som inte kom från någon av de tre tidigare nämnda nationerna. Det har nämligen inte hänt sedan Teemu Selänne vann 1999.

Senaste amerikan att vinna skytteligatiteln var Keith Tkachuk, 1997.

Auston Matthews.Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports



* Den perfekta talaren...

Bröderna Sedin har redan fått så många hyllningar och hejarop, så jag håller mig borta från att skriva om dem här. Men jag kan såklart inte undvika deras hyllning helt.

Ärligt talat har jag nog aldrig hört ett bättre anförande vid den här typen av ceremonier som det som Kevin Bieksastod för. Det var en perfekt kombination av roast och hyllning och det var en frisk fläkt i de annars så strömlinjeformade hyllningsceremonierna.

Need a host for your next event? @kbieksa3 is the man for the job!! 👏🔥 pic.twitter.com/qPb0xHJqe5