Stjärnmålvakten kan lämna: ”Förhoppningen är att prova på spel i NHL”

Flera säsonger i rad har Joel Lassinantti varit en av SHL:s allra bästa målvakter.

Nu verkar han vara förlorad för Luleå då det finns ett stort utländskt intresse för stjärnmålvakten.

– Hans förhoppning är att få prova på spel i NHL eller KHL, säger Lassinanttis agent Jacob Hedin till NSD.



Joel Lassinantti har, förutom utlåningar, tillhört Luleå under hela sin karriär.

Nu pekar dock mer och mer på att den 27-årige stjärnmålvakten lämnar Norrbotten på permanent basis för första gången i karriären.

Enligt NSD finns det ett stort intresse för Lassinantti efter att han har tillhört den absoluta toppen bland SHL:s målvakter under flera år.

”BEHÖVER INTE BETYDA NÅGOT”

Hans agent menar dock att det utländska intresset inte innebär att stjärnan lämnar Luleå.

– Det behöver inte betyda att det blir något. Att det finns ett intresse och att det är klart är två helt olika saker, men sannolikheten att något händer är större. Och i och med att han har ett utgående kontrakt så är han inte styrd tidsmässigt, säger Jacob Hedin till Norrländska Socialdemokraten.

Redan under fjolåret var det nära att Joel Lassinantti lämnade Luleå för spel utomlands men då valde han att fullfölja sitt kontrakt. Ett kontrakt som går ut till våren.

Var 27-åringen kommer att spela nästa säsong är oklart men han själv ska ha en tydlig plan.

– Hans förhoppning är att få prova på spel i NHL eller KHL, säger agenten Jacob Hedin.

Under sex säsonger som förstemålvakt i Luleå har Lassinantti aldrig haft sämre än 91,5 i räddningsprocent. Han bästa säsong kom i fjol då han stoppade 93,1 procent av alla skott och släppte endast in 1,68 mål per match. De löjligt bra siffrorna gjorde att han fick motta pris som SHL:s bästa målvakt på SHL Awards. 2015 vann han Honken Trophy som SHL:s bästa målvakt och han har även fått chansen att göra ett flertal landskamper för Tre Kronor.