Leksand allt närmare kval: ”Förlorar på två bjudningar”

Svep från kvällens sex SHL-matcher:

Linköping – Leksand 2–1 (0-1,2-0,0-0)

Linköping: Broc Little, Jaakko Rissanen.

Leksand: Spencer Abbott.

Det målades upp som en måstematch för Leksand. SHL-jumbon hade tio poäng upp till Linköping som ligger precis ovanför det negativa kvalstrecket. Vid förlust skulle det därför bli oerhört svårt för Leksand att kunna undvika kvalspel.

Dalalaget fick en bra start på matchen då den kritiserade stjärnvärvningen Spencer Abbott fick en felträff som ställde Jonas Gustavsson i LHC-målet för 0-1 i matchen. I den andra perioden rivstartade dock Linköping och SHL-skyttekungen Broc Little kvitterade efter endast 38 sekunder spelade.

I slutet av perioden kom nästa smäll för Leksand då Jaakko Rissanen gav LHC ledningen med blott sju sekunder kvar av den andra. Finländaren styrde in pucken med sin fot och målet videogranskades för misstänkt spark men domarna godkände det.

Inledningen och avslutningen av den andra perioden visade sig bli avgörande för hela matchen då matchen slutade 2-1 efter att Jonas Gustavsson hållit tätt för LHC i slutet samtidigt som Leksand inte kunde ta tillvara på sina chanser efter att bland annat inte lyckats med sitt powerplay-spel.

– I andraperioden förlorade vi matchen med två bjudningar. Det är nåt vi får jobba vidare på, säger Leksands nye tränare Ulf Samuelsson till C More efter matchen.



Leksand har nu sex raka nollpoängare och ligger fortsatt sist i SHL med hela 13 poäng upp till LHC ovanför strecket. Det blir nu oerhört tufft för "Tuffe Uffe" att vända på steken med tolv matcher kvar att spela.

Linköping å sin sida har fem segrar på de sex senaste matcherna och börjar nu blicka uppåt istället för neråt.

Djurgården – Växjö 4–1 (1-0,1-0,2-1)

Djurgården: Mattias Guter, Sebastian Strandberg, Niclas Bergfors, Patrik Berglund.

Växjö: Jacob Micflikier.

Två lag med helt olika formkurvor. Djurgården är i topp i formtabellen de tio senaste matcherna medan Växjö är långt ner då Smålandslaget hade förlorat tre matcher i rad inför kvällens match.

Skillnaden syntes på isen.

Först satte Matias Guter 1-0 innan Sebastian Strandberg nätade. I den tredje perioden gjorde Djurgården även 3-0 och där kändes matchen över.

Växjö sprattlade visserligen till och reducerade men verkade aldrig nära att komma tillbaka på riktigt. De har nu åkt på förlust i fyra raka matcher och glider nu ner under slutspelsstrecket till förmån för Brynäs.

– Det är upp till oss att välja, antingen ger vi upp eller så kämpar vi vidare, säger Sam Hallam till C More. , säger Sam Hallam i C More efter matchen och fortsätter:

– Jag tycker vi sliter otroligt hårt idag och får matchen dit vi vill många gånger.Det är surt att torska, men vi visar upp en moral om kampvilja som jag är nöjd med. Nöjd är fel ord när man förlorar fyra raka. Men i långa stunder får vi spelet dit vi vill. Vi skapar inte den volymen av stora chanser vi vill, men ändå skapar vi den volym chanser till att göra fler mål.



Djurgården befäster sin plats som ett topp sex-lag och har nu vunnit hela ELVA raka matcher på Hovet.

Frölunda – Örebro 5–3 (2-0,2-1,1-2)

Frölunda: Viktor Ekbom 2, Samuel Fagemo, Joel Lundqvist, Max Friberg.

Örebro: Ludvig Rensfeldt 2, Glenn Gustafsson.

I fjol gjorde han inte ett enda mål på 61 matcher, inklusive slutspelet. Den här säsongen hade det blivit två mål på 36 matcher men i kväll lossnade det verkligen för Viktor Ekbom.

Först gav han Frölunda ledningen mot Örebro, där Ekbom var lagkapten under två säsonger, och i den andra perioden satte han sitt andra mål för 4-1 till Frölunda. Två mål i en och samma match, det är verkligen inte vanligt för den vanligtvis defensive backen.

Han står nu noterad för fyra mål den här säsongen och tangerar därmed sitt karriärsbästa från säsongen 2017/18.

Det rådde stor förvirring i den första perioden av matchen. Frölunda gjorde 2-0 men dessförinnan var det en situation där Örebro sköt i stolpen men det såg ut som att pucken hade kunnat gå in. Videobedömning tillämpades och domare Morgan Johansson sade:

– Videogranskning skedde 11.06 när Örebro sköt stolpe och ribba. Detta är ett solklart mål, ropade han ut i arenan.



Örebro-spelarna började jubla men Johansson hade menat att det var Frölunda som hade gjort det "solklara målet". Istället för 1-1 var det alltså 2-0.

– Jag hoppas inte att den var inne med alla kameravinklar vi har, det är ju ingenting att diskutera. Men jag tycker att det är klantigt uttalande av Morgan när han säger vad han tittar på och så säger han mål, han hade behövt förklara situationen lite bättre. Men nu har han bett om ursäkt så det är okej, sade Marcus Weinstock till C More i periodpausen.



Det blev dock hemmalaget Frölunda som tog hem toppmötet med siffrorna 5-3 och passerar därmed även Örebro i tabellen. Närkelaget är inne i en tuffare period just nu då man har förlorat fyra av sina fem senaste matcher.

Brynäs – Luleå 5–1 (1-0,1-0,3-1)

Brynäs: Anton Rödin 2, Greg Scott, John Persson, Jaedon Descheneau.

Luleå: Petter Emanuelsson.

Luleå är SHL:s bästa lag den här säsongen och leder tabellen i storartad stil. De flesta lag har svårt när de möter norrbottningarna men speciellt Brynäs har haft svårigheter mot Luleå. Gävlelaget har förlorat att tre matcher lagen emellan den här säsongen.

I kväll kom dock trendbrottet.

Trots att Luleå vann skotten så var det hemmalaget som knep segern. Som vanligt var det Anton Rödin som ledde vägen, han satte två mål och stod även för en assist.

John Persson blev även målskytt för första gången sedan han anslöt till Brynäs.

– Det känns fantastiskt att få göra mål, det är alltid kul. Jag försökte bara vinkla upp snabbt och få den på bortre, det var en skön känsla att se den gå in. Vi håller oss lugna, och även om de pushar på hårt spelar vi enkelt och får till slut några lägen, säger debutantmålskytten till C More efter matchen.



Det hela rann iväg i slutet av matchen då Brynäs vann med 5-1. Samuel Ersson stod även för en fin insats då han räddade 30 av 31 skott för Gävlelaget.



Brynäs klättrar nu upp på slutspelsplats för första gången på länge och ligger nu två poäng före Växjö i kampen och slutspel.

HV71 – Rögle 3–5 (0-1,2-2,1-2)

HV71: Linus Sandin, Juuso Ikonen, Simon Önerud.

Rögle: Dominik Bokk, Chris DeSousa, Daniel Zaar, Mattias Sjögren, Kodie Curran.

Rögle såg ut att gå mot en säker bortaseger mot HV71 efter att man ledde med 3-0 efter cirka halva matchen. Då hände något med HV.

Först krigade sig Lias Andersson in framför mål vilket ledde till att Linus Sandin kunde sopa in en retur och i slutet av den andar perioden kom nästa reducering när Juuso Ikonen avslutade ett läckert "klapp-klapp-spel" genom att stöta in 2-3.

I den tredje punkterade dock Mattias Sjögren och Kodie Curran för Rögle som kunde traska iväg från Kinnarps Arena med alla tre poängen.

Nyförvärvet Chris DeSousa gjorde sin Rögledebut i tisdags och i kväll fick han även bli målskytt för sin nya klubb. Från nära håll slog han in en retur och kanadensaren har nu presenterat sig i SHL.

Oskarshamn – Malmö 3–4 SO (0-1,2-2,1-0,0-0,0-1)

Oskarshamn: Johannes Salmonsson 2, Nicklas Heinerö.

Malmö: Frederik Storm, Johan Olofsson, Emil Sylvegård, Matias Myttynen.

En svängig match med flera olika ansikten.

Frederik Storm gav Malmö ledningen med sitt första mål sedan början av januari. I den andra utökade bortalaget till 2-0 men då vaknade Oskarshamn till liv på riktigt då man både reducerade och kvitterade innan Emil Sylvegård skickade ledningen till Skåne igen.

I den tredje höll sig dock Johannes Salmonsson framme och kvitterade med sitt andra mål i matchen. Hans mål såg till att tvinga matchen till förlängning och sedan straffar.

Där blev det Mattias Myttynen som satte den avgörande straffen vilket bärgade segern för Malmö.

Oskarshamn har nu förlorat fyra matcher i rad och avståndet upp till Linköping ovanför strecket är nu tio poäng.