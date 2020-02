22 och 33 är för evigt pensionerade i Vancouver. I natt hyllades Daniel och Henrik Sedin under stort pompa och stått i Rogers Arena – omgivna av både familjemedlemmar och forna lagkamrater.

– När jag pratade om barnen var rösten nära att spricka. Det var tur att jag lyckades samla mig, säger Henrik Sedin efter ceremonin där deras tröjor hissades till taket.

VANCOUVER (HOCKEYSVERIGE.SE)

18 år och 17 säsonger.

1 330 respektive 1 306 matcher.

1 070 respektive 1 041 poäng.

I natt fick Henrik och Daniel Sedin sina rättmätiga hyllningar av Vancouver Canucks. Inför ögonen på fans, familjmedlemmar, gamla lagkamrater, ledare och tränare belönades klubbens två största spelare genom tiderna med den främsta äran NHL-spelare kan få när nummer 22 och 33 hissades till taket i Rogers Arena.

Att stå i rampljuset har aldrig varit något tvillingarna Sedin strävat efter. Att kliva ut på isen i kostym och lågskor i stället för med hjälm, handskar och klubba var en annorlunda känsla.

– Nervositeten var som inför en Stanley Cup-final, innan man går in på isen‚ säger Daniel Sedin till hockeysverige.se.

– När man kom ut på isen och ser alla välkända ansikten, då känns det som att komma in i ett omklädningsrum ungefär. Man tar ett djupt andetag och sedan är det bara att köra.

Henrik Sedin fyller i:

– Jag ringde "Danne" i dag och frågade vad det värsta var som skulle kunna hända. Svimma kan vi göra, skrattar han.



TACKADE NÄSLUND

Bröderna höll varsitt tal där de tackade och hyllade många av de betydelsefulla personer som trodde på dem och gav dem förutsättningar att lyckas i världens bästa liga. Många av dem fanns på plats i Rogers Arena i natt.

– Att ha gamla lagkamrater här, som man spelat med så länge, att de vill komma hit och vara med i den här ceremonin är det häftigaste., säger Henrik Sedin.

En av dem är Markus Näslund, lagkapten för Canucks under deras sju första säsonger i ligan. Näslund, som fanns på plats i Rogers Arena i natt, var en inspirationskälla redan innan de kom till NHL eftersom han i likhet med tvillingarna har Järved som moderklubb och hade tagit sig till NHL via spel i Modo.

– Vi såg upp till Markus, Peter (Forsberg), Niklas Sundström, 73- och 75-gänget, när vi växte upp. Vi har alltid haft någon att se upp till som har varit några år äldre. Markus har betytt otroligt mycket för oss. Han visade oss att det var möjligt att gå hela vägen från en mindre klubb till NHL, säger Daniel Sedin.



"KOMMER SOVA GOTT"

Som de samlade och lugna människor de är blev ceremonin aldrig speciellt sentimental. Henrik Sedin erkände dock att det fanns ett tillfälle när rösten höll på att spricka.

– När jag kom tillbaka till podiet efter att "Danne" hade pratat var det som att "fan, ska jag stå här igen". När jag pratade om barnen var det nära. Det var tur att jag lyckades samla mig, ler han.

Det var i samband med NHL-draften i Vancouver i somras som beskedet kom att Canucks skulle hedra Sedinarna. Sedan dess hade stora planer smidits för att göra hyllningen så mäktig som möjligt. För huvudpersonerna själva var det i slutändan skönt att kunna lägga det bakom sig.

– Jag kommer att sova gott i natt, det är det första jag tänker på, säger Daniel Sedin.

– Men visst, det känns som ett avslut. Det här fick vi veta i somras att det skulle hända, så man har haft det i bakhuvudet. Nu är det färdigt, men vi känner ju fortfarande att vi kan komma ned och vara en del av laget. Det var i alla en fantastisk avslutning.

HALL OF FAME NÄSTA?

Det finns en chans att ni kommer in i Hall of Fame på sikt kanske?

– Det är ingenting vi tänkt på. Det är så otroligt många bra hockeyspelare i Hall of Fame och otroligt många som inte kommit in som inte vi jämför oss med på något sätt, svarar Daniel.

– Du kanske..., flikar Henrik in.

– Det var du som sa det, kontrar Daniel.

– Nej, men som sagt, det skulle vara hedrande, men det är ingenting vi tänker på.

Från och med 2021 är Daniel och Henrik tillgängliga för Hall of Fame. Då kan nästa stora hyllning komma.