Timrå vände till seger i rivalmötet – skapar dramatik runt strecket

Timrå skapar rejäl dramatik runt finalplatsen då man vänder och vinner borta mot Modo. Det skiljer nu endast tre poäng mellan lagen med sju matcher kvar att spela.

– Nu kommer kommer vi, säger Sebastian Hartmann i C More.



Matchen försenades kraftigt efter att Modo hyllade klubbikonen Sture Andersson. Detta gjorde att matchen började cirka en halvtimme efter angiven tid.

När pucken väl släpptes var det hemmalaget Modo som rivstartade. Adam Tambellini gav Ö-viksgänget ledningen inom de två första minuterna och efter fyra och en halvspelad minut stod det 2-0 till Modo.

Timrå-tränaren Fredrik Andersson valde då att ta timeout innan det ens hade gått fem minuter av matchen. Det gav effekt då Morten Madsen reducerade inom en minut efter timeouten.

NY POÄNG AV DAHLÉN I REKORDJAKTEN

2-1 var resultatet inför den andra perioden och först kvitterade Sebastian Hartmann för bortalaget innan Albin Lundin fullbordade vändningen genom att sätta 2-3 i slutet av perioden.

Resultatet stod sig matchen ut vilket innebär att Timrå knappar in på Modo i striden om den sista finalplatsen. Med sju omgångar kvar att spela skiljer det nu endast tre poäng lagen emellan.

– De är skraja, nu kommer vi. Vi är i bra form så nu jävlar tågar vi, säger Hartmann till C More efter matchen.



Modo är dock inte rädda för Timrå efter att de deklarerat sin jakt.

– Jag skiter fullständigt i vad Timrå säger eller gör. Jag tycker inte att det var så illa i dag. De gör det bra Timrå, det bästa Timrå vi mött den här säsongen, säger tränaren Björn Hellkvist i C More-studion efter matchen.



Jonathan Dahlén stod för ännu en assist i kvällens match och står nu på 65 poäng totalt den här säsongen. Det innebär att han klättrar ytterligare på listan av de bästa individuella säsongerna i Hockeyallsvenskan. Har har nu tolv poäng upp till Pär Arlbrandts rekord på 77 poäng.

Modo – Timrå 2–3 (2-1,0-2,0-0)

Modo: Adam Tambellini, Patrik Karlkvist.

Timrå: Morten Madsen, Sebastian Hartmann, Albin Lundin.