Plåster på såren – Joakim Nygård får nytt NHL-kontrakt

Joakim Nygård fick NHL-kontraktet med Edmonton Oilers som 26-åring i fjol. Detta efter att ha skjutit 21 mål för Färjestad i SHL och gjort bra ifrån sig i Tre Kronor.

Säsongen i Nordamerika har hackats sönder av skador. Tidigt i höstas missade han en månads spel med en spricka i ryggen och just nu är han på skadelistan efter att ha täckt ett skott med handen. Det är en skada som kommer att hålla honom borta i cirka sex veckor framöver.

Men trots alla bekymmer med skador har Joakim Nygård en framtid i Oilers även bortom den här säsongen. Sent på tisdagen kom nämligen beskedet att klubben förlängt hans kontrakt med ytterligare en säsong. 27-åringen sänker sin lön kommande säsong, från 925 000 till 875 000 dollar.

På 33 matcher med Oilers har svensken svarat för tre mål och nio poäng.

The #LetsGoOilers re-sign 27 y/o LW Joakim Nygard to 1 yr $875K Extension. Was on 1 yr $925K Cap Hit Entry Level Deal & Set for UFA.



-3G 9P in 33GP

-46% GF%, 54% DFF, 44% Corsi

-Scored 1.34 Points/60

-Rep'd by Matt Keator of WINhttps://t.co/iQKIbLcqcw