Långvarige coachen förlänger med Jets

Paul Maurice blir kvar som tränare för Winnipeg Jets.

Han har gjort över 500 matcher, totalt, som lagets coach sedan 2014 och är den aktiva coach som suttit näst längst på sin post. Nu förlänger han sitt kontrakt med Jets.

Winnipeg Jets förväntades vara på NHL:s nedre halva efter att ha tappat flera ledande spelare under sommaren som till exempel Jacob Trouba, Dustin Byfuglien och Tyler Myers.

De har dock bevisat många experter och tvivlare fel genom att på allvar blanda sig in i slutspelsstriden. I skrivande stund ligger de bara en poäng efter Arizona Coyotes och Vegas Golden Knights som innehar de två Wild Card-platserna i den västra konferensen.

Detta gör att klubben nu väljer att förlänga med tränaren Paul Maurice som är inne på sin sjunde säsong som huvudansvarig för Jets.

– Det här är verkligen inget jag har funderat på (att förlänga). Vi pratade om det i somras och fram till att det var något som båda parter verkligen ville göra. Det var oundvikligt efter det och nu har det hänt, säger Maurice till klubbens hemsida.

Det är oklart exakt hur långt det nya kontraktet är men enligt Jets täcker det flera år framöver.

53-åringen är den tränare som varit på sin post längst tid, endast Jon Cooper i Tampa Bay Lightning har haft sitt jobb längre av de aktiva tränarna.

Paul Maurice har coachat 1 587 matcher i NHL vilket är sjätte mest genom tiderna och hans 724 vinster är ger en sjundeplats bland tidernas NHL-coacher. 2010 blev han den yngsta coachen någonsin att nå 1 000 NHL-matcher då han var 43 år gammal när han nådde milstolpen.

Under sin tid som Jets-tränare har han som bäst lett laget till en konferensfinal 2018 där Winnipeg förlorade med 4-1 i matcher mot Vegas Golden Knights.

