Tortorella hyllar sina svenska spelare

Det är många svenskar som har bidragit till att Columbus just nu är ett slutspelslag. Nu ger tränare John Tortorella beröm till både Kevin Stenlund och Emil Bemström.

– Jag har inga som helst bekymmer att spela dem mot vem som helst, säger han.

Columbus Blue Jackets är verkligen säsongens överraskningslag i NHL. Många trodde att laget skulle vara ett av bottenlagen då man tappade bland annat Sergei Bobrovski och Artemi Panarin inför säsongen menJohn Tortorella har verkligen visat att Columbus blir att räkna med den här säsongen med.



Mycket har han att tacka de unga svenska spelarna som verkligen har visat att de håller för NHL. Framför allt Kevin Stenlund och Emil Bemström. Columbus-tränaren ger nu svenskduon Stenlund-Bemström beröm för deras spel.



– Jag tycker verkligen de spelar bra. Varje gång Stenlund är på isen är det nära att han gör något riktigt bra offensivt. Han hade några riktigt bra chanser senast men fick inte riktigt till det, men han är alltid runt pucken.

– Sonny (Milano) och Bemström spelar också riktigt bra och jag har inga som helst bekymmer att spela dem mot vem som helst.

🎙Torts discusses Kevin Stenlund's recent progression and more following today's practice at Nationwide.



Full Avail 👉https://t.co/uW2M3oIBAg pic.twitter.com/LKILlUATZo