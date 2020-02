KARLSSON: Lugnet mot kaoset

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Malmö är kvällens stora vinnare. Nu kan vi räkna in ett nionde slutspelsklart lag. Redhawks har elva poäng ned till Brynäs, och även om det återstår nästan en fjärdedel av säsongen finns det ingenting som tyder på att Peter Andersson ska tvingas lämna sin framgångsrika tid i Malmö med en rejäl plump i protokollet.

Men det kan Sam Hallam mycket väl få göra.

Trots att Växjö har haft en kräftgång som pågått i mer eller mindre två säsonger har Hallams status som Växjötränare egentligen aldrig ifrågasatts, med all rätt kan jag tycka. Hans resultat och facit talar för sig självt. "Det är lättare att sparka en tränare än att sparka ett helt lag och värva in ett nytt" brukar man ju säga men Lakers brukar jobba precis tvärtom. De brukar bygga om sina lag under säsong, utan att egentligen panikvärva, och det brukar vara det som till sist leder dem till framgång. Där är det Sam Hallam som är kontinuiteten. Inte spelarna.

I Brynäs fall är det ju tvärtom. Där byts det tränare, sportchefer, sportdirektörer, klubbdirektörer och en hel del spelare. De framstår ofta som den mest kaosartade klubben och ingen kan påstå något annat än att de är en av Sveriges mest underpresterande klubbar under 2000-talet, sett till förutsättningarna de har.

Lik förbaskat var de med i slutspelsracet in i det sista förra säsongen. Lik förbaskat är de allt som oftast topp-tio när säsongen summeras.

Lik förbaskat är de nu bara en poäng bakom Växjö (med en match mer spelad, dock) i kampen om slutspelet. Idag vände de 1-3 till 4-3 mot HV71 och på presskonferensen efter matchen var vi tre-fyra journalister och en jublande Rolf Lassgård.

Jag vet inte om vi ska imponeras över att Brynäs är med där, trots kaoset, eller undra vad klubben hade kunnat vara utan den ständiga ruljangsen på tränarsidan, ja ledarsidan överlag.

Växjö har valt vägen med en stark sportchef och en stark head coach, och det har gett dem lika många SM-guld som Brynäs sedan klubbens grundande 1997. Därför är det i år otroligt fascinerande att det är just de två lagen som gör upp om den sista slutspelsplatsen. De är på många sätt varandras motsatser. Den historiska dominanten mot den moderna. Den lugna klubben mot den i närmast ständigt kaos. Klubben som haft en huvudtränare sedan Hallam tog över säsongen 12/13, mot klubben som är inne på sin sjätte och sjunde.

Det vore ett misslyckande om Brynäs missade slutspel i år igen. Det vore ett dunderfiasko om Växjö gjorde det.

Jag tror Lakers kommer dra det längsta strået till slut, de borde helt enkelt vara för bra för att misslyckas med att sluta topp-tio. Men jag längtar till en vår med det som kan bli ett mäktigt slutspelsrace.

Och kanske ska vi inte räkna bort Bert Robertssons luriga Linköping ännu?