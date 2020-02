VANCOUVER (HOCKEYSVERIGE.SE)

Två dagar gjorde stor skillnad. Efter att ha förlorat med 2–6 mot Calgary Flames natten mot söndag studsade Vancouver Canucks tillbaka med besked i natt och slog Nashville Predators med 6–2.

Övertygande siffror, men sanningen är att det hade kunnat se betydligt annorlunda ut om det inte vore för Jacob Markström. Han stannade på 36 räddningar och fick pris som matchens andra stjärna. Svensken var framför allt framträdande i andra perioden, där han räddade 17 av 19 skott efter en rejäl anstormning från gästerna.

– Det var en jätteviktig match. Efter förra matchen tror jag ingen i vårt omklädningsrum var nöjd och vi behövde komma upp ett snäpp. Det gjorde vi. Vi fick riktigt bra utdelning i början och jag tror att det släpper på nervositeten, man kan slappna av och spela ut. De pushade hårt i andra, men utöver det tyckte jag att vi spelade riktigt bra, säger han om matchen.

En spelare som Markström verkligen frustrerade var kompisen Calle Järnkrok. Den comebackande Nashville-forwarden, som hade missat de fem senaste matcherna på grund av sjukdom, blev rånad av Vancouvers-målvakten två gånger om.

– Han brukar göra mål. Det var skönt att jag fick rädda och gå en match utan att han gjorde mål för en gångs skull. Han har gjort mycket mål på mig, så det var skönt att jag fick rädda, säger Jacob Markström.

Calle Järnkrok kunde inte annat än lyfta på hatten efteråt.

– Det är det bästa jag sett av Markan. Det var surt för oss, sade han till Mittmedia.

Känslan var att han räddade Vancouver ett par gånger åtminstone.

– Ja, han räddade mina skott i alla fall...

Känns det extra surt att det är just han som står där då?

– Ja, det får man säga. Det är väl första matchen någonsin jag inte gör mål på honom, det är tråkigt får man säga...



Another great save from Jacob Markstrom as he drops the stick to rob Calle Jarnkrok! #Canucks pic.twitter.com/44QXWyIC2j