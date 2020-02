Ingen ”Uffe-effekt” direkt för Leksand – tappade ledningen

Leksand hade ledningen och chansen att utöka i powerplay, men istället kunde Fredrik Händemark kvittera i numerärt underläge och gästerna kunde också vända och vinna matchen. I övrigt var det en händelserik omgång i SHL med vändningar och en riktig skräll.





Brynäs-HV71 4-3 (1-0, 0-2, 2-1, 0-0, 1-0)

Brynäs: Emil Molin, Jonathan Sigalet, Tomi Sallinen, Anton Rödin (avgörande straff)

HV71: Linus Sandin, Johannes Kinnvall, Alexander Bergström

HV71 är laget att slå just nu. Fyra rakar segrar hade man inför mötet med Brynäs och man har verkligen spelat förtroendeingivande hockey på sistone. Mot Brynäs blev det dock en jobbig start. Emil Modin kunde skjuta ledningen till hemmalaget med fem minuter kvar av den första perioden.

HV kom tillbaka tidigt i den andra perioden genom Linus Sandin och i powerplay kunde backen Johannes Kindvall skjuta ledningsmålet för gästerna. När sedan Alexander Bergström gjorde 1-3 i mitten av tredje var det många som trodde att HV skulle spela av det hela men Brynäs tänkte annat.

Hemmalaget stod för en stark upphämtning då först Jonathan Sigalet reducerade till 2-3 och Tomi Sallinen lyckades hitta rätt när han sköt kvitteringen till 3-3 med tre minuter kvar att spela.

Matchen senare till förlängning och sedan straffar där Brynäs var vassats och stod där med för en mycket imponerande vändning.

Djurgården-Färjestad 4-4 (0-2, 2-1, 2-1, 0-0, 0-0)

Djurgården: Manuel Ågren (inklusive avgörande straff), Alexander Holtz, Linus Hultström x2

Färjestad: Martin Johansson, Jonathon Blum x2, Daniel Viksten

Prestigemöte i landets huvudstad. Där det inför blev klart att stjärnan Johan Ryno lämnar Färjestad med omedelbar verkan men det verkade inte påverka gästerna som tog ledningen omgående genom Martin Johansson. Färjestad dubblade sin ledning när Jonathon Blum sköt 0-2 en bit in i den första perioden.

Jobbig inledning för Djurgården som dock fick fart på saker och ting direkt i den andra perioden när Manuel Ågren hittade rätt bara 17 sekunder in på perioden. Gästerna skulle dock senare återigen få en tvåmålsledning när Daniel Viksten pangade in 1-3 i powerplay.

Djurgården vägrade ge sig och Alexander Holtz gav hemmalaget välbehövlig kontakt i matchen när han hittade nätmaskorna i slutet av den andra perioden och precis som i den andra perioden rivstartade man i den tredje och Linus Hultström hittade kvitteringen.

Det var verkligen backarnas period den tredje perioden. Jonathon Blum gjorde sitt andra mål när han återigen gav Färjestad ledningen men Hultström och Djurgården svarade igen till 4-4. Matchen till förlängning och senare straffar där Djurgården efter ett långt straffavgörande till slut kunde avgöra då Manuel Ågren blev matchhjälte.

Frölunda-Linköping 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

Frölunda: Joel Lundqvist

Linköping: Broc Little x2, Nichlas Hardt

Inför matchen hissades beviset i Scandinavium att Frölunda återigen är CHL-mästare. En sann stormakt i europeisk ishockey har man visat att man är då man vunnit fyra av de sex möjliga titlarna.

Till matchen då där Linköping alltjämnt är beroende av poäng i botten. Den desperationen visade man också och tog även ledningen i matchen genom Broc Little. Joel Lundqvist kunde sent in i den första akten kvittera i powerplay men gästerna återtog ledningen genom Nichlas Hardt i numerärt underläge.

Frölunda tryckte på ordentligt i den sista perioden men Linköping lyckades imponerande hålla undan och ta tre mycket starka poäng borta i Göteborg. En riktigt bra omgång för Linköping då både Oskarshamn och Leksand föll.

Leksand-Malmö 2-3 (1-1, 1-0, 0-2)

Leksand: Fredrik Forsberg, Daniel Olsson Trkulja

Malmö: Fredrik Händemark x2, Johan Olofsson

Första matchen för nye tränaren Ulf Samuelsson. Frågan var om det skulle bli en ”Uffe-effekt” direkt. Ja det såg tidigt ut som att så skulle blir fallet. Fredrik Forsberg kunde ge Leksand ledningen inför hemmajubel. Firandet kom dock av sig snabbt då Malmös Fredrik Händemark tystade publiken i Tegera Arena.

Leksand som likt Oskarshamn är i djupt beroende av trepoängare återtog kommandot när Daniel Olsson Trkulja satte hemmalaget i förarsätet igen. Man fick senare en gyllene chans att utöka ledningen i powerplay men istället blev det ett annat resultat av det numerära överläget.

Fredrik Händemark ställde om för gästerna del och prickade in kvitteringen i spel fyra mot fem. Surt för Leksand som hade flera lägen i spel fem mot fyra som man inte lyckades utnyttja. De missade lägena skulle också man också få betala för, för med lite mer än sex minuter kvar att spela kunde Johan Olofsson skjuta segermålet till 2-3 för Malmö. Surt för Leksand som tappade ledningen och de så viktiga poängen.

– Vi hade lägena att gasa på i powerplay men när vi inte lyckas tar det energi från laget. Det är inte riktigt godkänt idag. Malmö var klart bättre än oss och vi var inte tillräckligt vassa. Vi har en del att jobba på. Nu är det nästan match varannan dag så nu är det bara att ligga på, säger Ulf Samuelsson till C More.

Örebro-Oskarshamn 4-2 (0-1, 3-0, 1-1)

Örebro: Shane Harper, Daniel Muzito Bagenda, Ludvig Rensfeldt, Ryan Stoa

Oskarshamn: Markus Modigs, Joakim Thelin

Det började väldigt bra för Oskarshamn i bortamötet med Örebro. Gästerna spelade fartfyllt och pressade Örebro. Man skulle också få utdelning när Markus Modigs sköt ledningsmålet. Tyvärr för gästernas del var det roliga över efter det.

Örebro kom ut mycket hungrigare och självklarare till den andra perioden och kunde snabbt och effektivt vända på matchen. Två snabba mål av Shane Harper och Daniel Muzito Bagenda följdes upp av ytterligare ett när Ludvig Rensfeldt gjorde 3-1.

Efter det orkade inte Oskarshamn hitta en väg tillbaka in i matchen utan föll på nyå. I och med Linköpings vinst mot Frölunda ser det nu oerhört tungt ut både för Oskarshamn och Leksand.

Skellefteå-Luleå 4-1 (1-0, 1-0 ,2-1)

Skellefteå: Joakim Lindström x2, Andreas Wingerli x2

Luleå: Erik Gustafsson

Derbymöte i norr där Luleå är suverän serieledare men kvällen borta mot Skellefteå skulle bli allt annat än rolig. Hemmalaget var starkare i en annars jämn match. Joakim Lindström kunde spräcka målnollan och efter slarv hos Luleå kunde Andreas Wingerli dubbla målskörden när han rakade in pucken i tom kasse efter en omställning.

Luleå kom lite närmare i slutet då Erik Gustafsson snyggade till siffrorna till 3-1 efter att Wingerli gjort sin andra mål tidigare för hemmalaget. Men Luleå kom inte närmare och en mycket stark seger för Skellefteås del.

Växjö-Rögle 0-4 (0-1, 0-1, 0-2)

Rögle: Simon Ryfors, Daniel Bertov, Éric Gélinas, Taylor Matson

Växjö hade bara lyckats göra ett mål på de senaste två matcher inför mötet med Rögle och släppt in tio mål. Mot Rögle hade man samma stora bekymmer att hitta rätt och istället var det gästerna som visade hur det skulle gå till.

Simon Ryfors kunde skjuta 0-1 i mitten av den första perioden och sedan flöt det bara på för Skånelaget. Även om Växjö hade flest skott i den andra perioden så var det Rögle som gjorde målen. Daniel Bertov utökade de grönvitas ledning.

Ett Växjö som inte lyckades utnyttja sin numerära överlägen fick se Rögle göra det istället. När Linus Högberg åkte ut för en tripping i början av den sista perioden kunde Eric Gelinas hitta nätmaskorna bakom Viktor Andren.

Växjö blev nollade på nytt och har nu inte hittat nättet på de senaste 120 minuterna som man spelat.