Leksands IF - IF Malmö Redhawks

Det är den tid på året som fansen vrålar efter förstärkningar, som sportchefer nästan oavsett var laget ligger i tabellen talar om att de har "förtroende för sin spelartrupp". Tiden då kritiserade sportchefer kan försvara sig med "vi behöver spets, och spetsspelarna finns inte tillgängliga nu", eller det mest klassiska: "Marknaden är död".

Marknaden är död har blivit en slogan för den här tiden på året. En fras som tidigare mest användes från sportchefer, men som fansen nu tagit över som ett sätt att visa frustration. För marknaden är ju aldrig död. Men det är en tacksam mening att använda för sportchefer eller andra ansvariga.

För faktum är att det ofta smäller till några rejäla värvningsbomber under säsongerna, även när marknaden känns som mest kall. Värvningar som kan bli geniförklarade. Nyförvärv som presenteras under säsongen kan bli kultförklarade, ja till och med legendarer, i den klubb de kommer till. Det finns faktiskt flera sådana exempel.

De allra flesta spelare som plockas in i dessa "marknaden är död"-tider blir dock besvikelser, till och med floppar, eller så obetydliga att de glöms bort snabbt efter det att säsongen tagit slut. Vissa ger fortfarande klubbens supportrar rysningar av obehag. "Terry Broadhurst" är en svordom i Gävle, och i Leksand har Daniel Pietta och Marcel Müller blivit symboler för misslyckade "stjärnvärvningar" även om spelarna i sig inte var så dåliga.

När jag gick igenom de 14 SHL-lagens under säsongen-värvningar fokuserade jag främst på de senaste tio åren, med några få undantag. Jag undvek också att blanda in lockoutsäsongen 04/05 då de värvningar som gjordes då var utom tävlan. Med ytterst få undantag skippade jag också att blanda in spelare som lånats ut från sin NHL-klubb och återvänt till sitt svenska lag en bit in på säsongen.

Det finns ett tresiffrigt antal spelare som hade kunnat nämnas i den här texten - men jag valde ungefär 70 av de märkligaste, mest lyckade och mest spektakulära övergångarna.

14 lag - och deras mitt i säsongen-värvningar

Brynäs: Brynäs IF kan vara den klubb med sämst track-record av alla nuvarande SHL-klubbar när det handlar om mitt i säsongen-värvningar. Det finns absolut undantag, som Juuso Ikonen som inte platsade i bottenlaget Djurgården men sen var en bärande spelare när Brynäs nästan vann guld 2017. Och Mattias Ekholm var SHL:s bästa back när han återvände från Nashville säsongen 11/12. Men de allra flesta värvningar de gjort har visat sig bli skräckexempel inför framtida värvningar.

Eller vad sägs om Drew Miller, Jesse Niinimäki och Terry Broadhurst? Tre importer som misslyckades kapitalt i Brynäströjan. Den allra största floppen hann dock inte ens spela en match. Brynäs värvade säsongen 13/14 Ryan Thang från Mora. Men dagen senare bröts kontraktet, på grund av strul med arbetstillståndet.

Det får summera Brynäs skrala utdelning på den här typen av värvningar. Det är faktiskt på tränarbänken de gjort sitt största fynd under säsongen: Thomas Berglund.

Thomas Berglund.



Djurgården: Marcus Högström har faktiskt förstärkt Djurgården under pågående säsong två gånger. Först när han kom från Almtuna efter sitt stora genombrott i allsvenskan, våren 2014, och sen när han anslöt från HiFK i december 2016. Båda gångerna har den skicklige backen gjort succé.

Den allra mest spektakulära värvningen de gjort är dock en annan. En av de mest rubrikstarka övergångarna någonsin i SHL. Det var ju såklart när Marcus Nilson återvände från HV71 säsongen 14/15. Nilson var ju något av en ikon i Djurgården, men raserade allt när han lämnade Djurgården för HV71 och sedermera också stämde Djurgården för kontraktsbrott i samband med att stjärngänget så sensationellt åkte ut det som då hette Elitserien. Fallet togs upp i rätten och där vann lagkaptenen mot sin klubb. När Nilson sedan återvände till Djurgården ett par år senare blev stämningen mellan klubb och fans djupt infekterad.

Djurgården arrangerade ett möte där supportarna fick ställa frågor till både klubben och spelaren och ja...det är väl den enda "presskonferensen" i de senaste tio åren som kan mäta sig med den bisarra Crowns-presskonferensen. Det är sällan både en spelare och klubb attackeras i samband med en övergång men så var det faktiskt här.

Det blev bara sju matcher i Djurgårdens tröja innan Nilson tackade för sig på elitnivå. Snacka om mycket strul för lite utdelning.

Frölunda: Frölunda har stått för några av tidernas bästa värvningar av det här slaget. De har överlag haft en riktigt fin utdelning. Dels har de värvat kommande trotjänare som Mats Rosseli Olsen och den nuvarande sportchefen Fredrik Sjöström under säsong. De har också värvat klassbackar som Mikael Wikstrand och Lukas Bengtsson. Men framför allt har de värvat tre av de bästa forwards SHL har sett under 2000-talet.

I januari 2015 anslöt Ryan Lasch. Han behöver väl ingen närmare presentation egentligen, men han gjorde 14 poäng på tolv matcher den säsongen. Säsongen därpå vann han SHL:s poängliga. Efter två år i Schweiz återvände amerikanen till Sverige och har sedan dess varit ligans stora dominant. Men en gång i tiden var han alltså en "mitt i säsongen-värvning".

Vet ni vem som har historiens högsta poängsnitt i ligan, av de som gjort fler än två matcher? Jodå, det är Jan Mursak och Marián Hossa. Mursák kom till Frölunda under säsongen 17/18 och gjorde 10+10 på 15 matcher, innan han sen hade ett tungt slutspel. Men han har alltså tidernas bästa poängsnitt i ligan - då får man ändå ses som en lyckad värvning.

Men både Lasch och Mursák faller i glömska för det som nog ändå får anses vara den bästa värvningen någonsin i sitt slag. Under slutet av säsongen 02/03 anslöt nämligen Tomi Kallio till Frölunda efter en tung säsong i NHL. Resten är historia, som det så populärt heter. Kallio spelade för Frölunda 2003 till 2012. Han sköt SM-guldet till dem under debutsäsongen och var även bärande vid guldet 2005, och är med sina 348 poäng Frölundas femte bästa poänggörare någonsin - och utan tvekan en av 2000-talets största spelare i svensk hockey.

Färjestad: Frölunda har kanske haft bäst utdelning på dessa värvningar, men även Färjestad har gjort flera rejäla fynd under säsong. Och några riktigt spektakulära värvningar har det dessutom blivit.

Redan 2008 slog de till med en rejäl bomb. Dick Axelsson hade en stökig period, med en uppmärksammad fylleskandal som klimax, och Djurgården petade stjärnan till att träna med juniorerna. Då lackade Detroit, som lånat ut Dick till Djurgården, och placerade honom i stället i Färjestad. Ärkefienden. Dick gjorde såklart succé i nya klubben och återvände dit även säsongen därpå, och stannade sedan ytterligare en säsong innan Modo blev ny klubbadress. Sedan dess har han som bekant hunnit göra en sväng till i Färjestad - och bli publikfavorit i Djurgården på nytt.

Även en storstjärna som Milan Gulas anslöt til Färjestad mitt under säsong, och blev en jättesuccé. Men frågan är om någon spelare lämnat lika snabba avtryck i Färjestad som Hannes Hyvönen, som värvades från Columbus under slutet av säsongen 02/03. Han spelade tio SHL-matcher under den säsongen - och bombade in elva mål. 11+0 på tio matcher är en av de läckraste statistikraderna i ligans historia. De höjderna kom den...speciella...karaktären aldrig upp i igen.

Men Färjestad har också gått på några nitar. Inom loppet av bara några dagar säsongen 17/18 värvade de Libor Hudacek och Morgan Ellis. Hudacek gjorde bara 1+1 på fem matcher innan han fick sparken efter ett uppmärksammat hjärnsläpp där han högg Ludvig Elvenes med klubban. Ellis var en bättre värvning - men åkte också på en uppmärksammad avstängning för en huvudtackling som avslutade hans säsong i förtid.

Libor Hudaceks omtalade attack.



HV71: Säsongen 19/20 har förstås HV71 stått för en mest uppmärksammade värvningen, när de plockade in Lias Andersson från New York Rangers. Och HV71 har överlag en fin utdelning. Guldsäsongen 16/17 värvades Mikko Lehtonen och han blev på något sätt symbolen för den sista pusselbit de behövde för att gå hela vägen. De har också värvat spektakulära namn som Jere Karalahti.

En viktig episod i HV71:s närhistoria var en åttadagarsperiod i oktober 2013. Då värvade de, i tur och ordning: Toni Rajala, Anssi Salmela, Erik Christensen och Chris Campoli. Fyra hyfsade namn, som dessutom satte rejäla avtryck. Rajala gjorde 30 poäng på 37 matcher, Salmela 21 på 36, Christensen blev närmast en ikon i klubben under de närmare fyra hela säsonger han gjorde där, och Chris Campoli var också en absolut klassback under de tre år han hade i HV71 innan skadorna förstörde karriären.

Salmela-värvningen var extra uppmärksammad, eftersom han kom från Modo. Salmela skrev bara på ett korttidskontrakt med Ö-viksklubben och var briljant - vilket gjorde att HV helt sonika snodde den finske backen.

IK Oskarshamn: Få klubbar i svensk hockey har varit lika aktiva under säsong, som Oskarshamn. Det är inget fenomen de börjat med i år, där det värvats spelare på löpande band, utan något vi sett många exempel på genom åren. Inte minst har de lånat spelare friskt, från SHL-klubbar.

För några år sedan var de inblandade i ett uppmärksammat transferdrama. Mitch Wahl vann allsvenskans skytteliga säsongen 15/16, på 27 kassar, och fick kontrakt i finska högstaligan. Efter bara 16 matcher lämnade han Ilves och återvände till svensk hockey - men gick till Oskarshamns lokalkonkurrent Västervik. Det väckte otroligt ont blod hos IKO-fansen. Men efter att ha gjort 14 poäng på 23 matcher lämnade han även Västervik - och återvände till Oskarshamn.

Men frågan är om inte Oskarshamns mest betydelsefulla värvning under säsong ändå är Christoffer Rifalk. Han anslöt som en doldis från Kalix säsongen 17/18. Han fick förlängt kontrakt över säsongen 18/19, och var då den stora hjälten när klubben mot alla odds tog klivet upp i SHL. Att han därefter tvingade sig bort från klubben ger förstås historien ett något tristare slut, men ingen kan ta ifrån det Christoffer Rifalk gjorde för Oskarshamn.

Leksand: Leksand kan det här med att göra uppmärksammade värvningar under säsong. Både på gott och ont, kan man säga. Hur många gånger har vi inte sett Leksand ladda på för att gå upp i högstaligan med någon sen värvning, som sedan inte blivit bra alls?

Men de har också flera lyckade exempel att skryta med. Bland annat har de plockat in Mattias Ritola på det sättet två gånger om, och i synnerhet när han anslöt från Modo gjorde han succé. Säsongen 14/15 gjorde ett annat nyförvärv pangsuccé: Linus Hultström. Nu är Vimmerbys finest ju en etablerad stjärnback i SHL, men då spelade han en roll ute i periferin i Linköping när han kom till Leksand. Väl där gjorde han dock 33 poäng på 48 matcher och slutade trea i backarnas poängliga.

På tal om lyckade backar var också Patrik Hersley en skaplig värvning för Leksand. Säsongen 11/12 tog han inte plats i Modo utan lånades ut till Sundsvall innan han hamnade i Dalarna. Där var han först med och tog upp Leksand till SHL, och väl där slog han alla tiders målrekord för en back med sina 24 fullträffar.

Patrik Hersley.Bildbyrån



Oscar Alsenfelt gjorde en liknande resa. Han misslyckades kapitalt i Modo, hamnade i Leksand, under säsong, tog upp dem i SHL, och var sedan ligans bästa målvakt. En titel han också gjort anspråk på flera gånger sedan dess.

Den värvning som fick mest uppmärksamhet när den väl skedde ligger så långt bak i tiden som säsongen 10/11. Då plockade de först in Tommy Salo som sportchef. Salo som då var sportchef i Oskarshamn. Kort därpå gjorde Salo klart med Stefan Gråhns - som då var storstjärna i samma Oskarshamn. Gråhns kontrakt med den småländska klubben bröts strax där innan efter en kort, turbulent, period. Det spekulerades i att Gråhns bråkat sig bort från klubben och att Salo gjort ett övertramp som försökt locka med sig poängkungen till nya klubben Leksand.

Väl i Dalarna gjorde Gråhns dock inga större avtryck.

Linköping: Linköpings största "under säsongen-värvning" är Jonas Junland, som de värvade i år. Om vi nu inte räknar dessa "artistkontrakt"-spelare som LHC hade under flera år. Jag tänker såklart på de tjeckiska superstjärnorna Jan Hlavac och Jaroslav Hlinka, allra främst. De inledde säsongerna i Tjeckien innan de kom till Sverige och sprutade in poäng, säsong efter säsong.

LHC har annars haft det ganska svårt att få till det med den här typen av värvningar. Ett skräckexempel är målvakten Iiro Tarkki, som anslöt under säsongen 13/14 men bara spelade elva matcher innan han lämnade med svansen mellan benen.

Finländaren räddade bara 89,2 procent av skotten och släppte in 3,44 mål per match under sin misslyckade period i Östergötland.

Luleå: Precis som Linköping har Luleå de senaste åren inte gjort sig kända som något stort "värva in spelare under säsong"-lag. Men säsongen 14/15 värvade de i två nordamerikanska backar som kom att sätta rejäla avtryck i SHL. De presenterade då både Chad Billins och Jonathan Sigalet, samma dag. Billins lämnade efter säsongen för just Linköping och var då en av ligans bästa backar. Sigalet var kvar en säsong till innan han hade tre mycket starka år med Frölunda, som avslutades med SM-guld. Nu är han som bekant i Brynäs.

Linus Omark gjorde ett kort gästspel säsongen 13/14 med fyra poäng på fem SHL-matcher följt av fem poäng på sex slutspelsmatcher men stack sedan iväg till Jokerit. Han förtjänar dock att nämnas här.

En häftig värvning under säsong kom i november 2016, då en utskälld Oscar Engsund lämnade Frölunda för Luleå. Där har han tagit stora steg och till och med fått göra landskamper. Mycket bättre utdelning än så är det svårt att få när man värvar från en direkt SHL-kotrakt mitt under pågående säsong.

Malmö: Precis som Leksand har Malmö gjort flera tunga värvningar under säsong, med hopp om att det skulle vara pusselbiten som tog dem upp i högstaligan igen. Utdelningen har ibland varit bra, och ibland...mindre bra.

En värvning som verkligen blev bra kom från just Leksand. Eric Himelfarb gjorde sju poäng på 21 matcher innan han lämnade SHL för spel med allsvenska Malmö. Där gjorde han 15 poäng på tolv matcher, och i kvalet till SHL sköt han fem mål - och var i allra högsta grad med och sköt upp Malmö i SHL. Vilka som åkte ned på deras bekostnad? Leksand, såklart. Himelfarb hade dessutom en stökig tid i Leksand där han först sades lämna, sen blev kvar, sen lämnade ändå - och skickade ned dem till allsvenskan.

Samma öde "drabbade" Fabian Brunnström som tvingades bort från Leksand - och senare samma säsong skickade ned dem till HockeyAllsvenskan och gick upp med Malmö i stället.

De senaste årens viktigaste Malmövärvning kom också under säsongen. Fredrik Händemark anslöt, först på lån, från IK Pantern för fyra år sedan. Han gjorde då bara 1+2 på 23 matcher men har ju efter det vuxit ut till att bli en av SHL:s allra bästa centrar - och en möjlig NHL-spelare. Han är Malmös givna ansikte utåt och har varit lagkapten de senaste åren. Där kan vi snacka en lyckad värvning! Just från Pantern har Malmö som bekant plockat in flera duktiga spelare under säsongerna. Även Händemarks radapartner Lars Bryggman har gjort en liknande resa i Redhawks.

Eric Himelfarb och Fabian Brunnström tvingades bort från Leksand - och skickade sen ned dem.



Rögle: På tal om värvningar från IK Pantern som gjort avtryck i SHL... Få spelare de senaste åren har kommit in lika virvelvindsartat i SHL som Olle Liss. Han gjorde monumental succé i Rögle, dit han plockades under säsongen. Liss, som precis som Händemark kommer från lilla Björbo, öste in mål i Rögle när han anslöt och gick från allsvenskan till Tre Kronor på några veckor. Han gjorde sex mål på sina fem första matcher och utsågs till månadens spelare i februari 2018, hans första månad i SHL.

Förra säsongen gjorde Trevor Mingoia från Västervik en liknande succé i Rögle, med 6+3 på de sju inledande matcherna. Men precis som Liss kyldes han av ganska rejält efter det.

Rögle har gjort flera värvningar under säsongerna, som gjort avtryck. När de var ett riktigt bottenlag för ett par år sedan värvades Anders Lindbäck in, och då vände Rögles säsong. Frågan är om de ens hade varit i SHL idag, utan Lindbäcks intåg då?

Säsongen 14/15 hämtade de in Jordan Smotherman, som gjorde 10+3 på tolv allsvenska matcher, 6+3 på tio kvalmatcher och var högst bidragande till Rögles SHL-avancemang den våren. Och ingen har väl glömt galningen André Deveaux, som kom in under samma säsong och verkligen gjorde "avtryck" under lagets resa till SHL?





Skellefteå: Jag utnämnde Tomi Kallio till den bästa värvningen någonsin av sitt slag. Men Joakim Lindström var också en okej förstärkning under en säsong. Han gjorde visserligen en hel säsong i Skellefteå under hans första sejour i klubben, men drog sen till Colorado. Han återvände sen till Skellefteå under säsongen därpå, och på de 2,5 kommande säsongerna gjorde han 137 poäng på 129 matcher och vann två SM-guld.

Janne Pesonen var också en värvning som gjorde snabbt avtryck, nästan á la Hannes Hyvönens 11+0 på tio matcher i Färjestad. Pesonen gjorde nämligen otroliga 16 mål och totalt 26 poäng på bara 20 matcher när han anslöt under säsongen 15/16. Säsongen därpå blev förstörd av skador, men den finske poängsprutan gjorde ändå 11+11 på 21 matcher.

En närmast bortglömd stjärna i Skellefteås historia är John Klingberg, som kom från Jokerit mitt under säsongen 11/12. Klingberg gjorde 1,5 säsonger i Skellefteå och fick med sig ett guld och ett silver från åren i Västerbotten. Klingberg var en oslipad diamant när han kom till Skellefteå, men gjorde stora framsteg i klubben innan det riktiga genombrottet kom i Frölunda.

Nu är han som bekant en back på världsnivå.

Växjö: De senaste årens kungar av stjärnvärvningar hittar vi såklart nere i Småland. Växjö har gjort det till en vana att plocka in mängder av tunga namn under säsongerna. Ett axplock: Ryan Lasch, Emil Pettersson, Nick Bailen, Ville Leino, Dennis Rasmussen, Andy Miele, Kris Versteeg och den här säsongen jättesuccé Ilari Melart.

Emil Pettersson fick inte ut max av sin potential i vare sig Modo eller Skellefteå men exploderade i Växjö. Värvningen av honom ledde förmodligen senare till att de även kunde locka till sig lillebror Elias Pettersson. Därför är värvningen av Emil ganska viktig i klubbens historia. Nu är han ju tillbaka i klubben men har inte riktigt levererat som förväntat under den här sejouren.

Ville Leino var en gång i tiden ett respekterat namn i NHL, och han gjorde också succé när han kom till Lakers under säsong. Detsamma kan sägas om Dennis Rasmussen, som precis som Andy Miele kom till ett redan fullproppat stjärngäng 2018. Det var två värvningar de egentligen inte behövde göra, men som de gjorde ändå och som blev mer eller mindre viktiga spelare på vägen mot guld.

Värvningen av Ilari Melart i år kan faktiskt komma att ses som en av Henrik Evertssons viktigaste när hans sportchefsgärning summeras. Men Kris Versteeg, som kom förra säsongen, lär ses som det mest spektakulära nyförvärvet. Han vann två Stanley Cup med Chicago och gjorde så sent som säsongen 16/17 37 poäng i NHL. Som mest gjorde han en bit över 50. Han gjorde också inledande succé i Lakers - men kunde inte ta laget längre än till kvartsfinal. Den här säsongen meddelade ex-stjärnan att han skulle lägga ned karriären, men gjorde comeback kort därefter och spelar nu för Rockford i AHL.

Ville LeinoBildbyrån



Örebro: Nu är Örebro ett topplag som spås en lysande framtid. För ett år sedan var läget annorlunda. Det var kaos i klubben och känslan var att de mycket väl skulle kunna ramla ur SHL. Då valde sportchefen Niklas Johansson att plocka in Jhonas Enroth. Han storspelade, tog laget från botten till slutspel, och kan mycket väl ha räddat klubbens SHL-status. Enroth kom in precis i samband med deadline förra året och få nyförvärv har betytt lika mycket för en klubb, på så kort tid, som den tidigare NHL-målvakten.

Överlag har Örebro fått bra utdelning på nyförvärv under säsong. Bland andra lyckade namn finns den finske VM-ikonen Marko Anttila som öste in poäng från dag ett i Närke, landsmännen Ville Viitaluoma och den blivande lagkaptenen Jere Sallinen och ett par ytterligare namn.

Nick Ebert kom in sent säsongen 17/18, blev en publikfavorit direkt, stannade kvar ett år till, och var förra säsongen en av SHL:s bästa backar. Han var så bra att han fick NHL-kontrakt, till och med.

Och i år har ju Örebro stått för den mest omtalade värvningen, tillsammans med Lias Andersson. Jag talar såklart om Robin Kovács som kom från toppkonkurrenten Luleå under minst sagt uppmärksammade former.

Lite i skymundan har Örebro blivit en av SHL:s allra bästa klubbar på att förstärka sitt lag mitt under säsongen.

Fotnot: Samtliga bilder kommer från Bildbyrån.