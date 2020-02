"Ragges" väg - till Tre Kronor-jobbet

Efter många år i Almtuna lämnade Marcus Ragnarsson den allsvenska klubben - för Tre Kronor. I ett utdrag av helgens Old School Hockey-intervju berättar "Ragge" om känslan när Johan Garpenlöv erbjöd honom jobbet.

– När ”Garpen” ringde mig och frågade om jag var intresserad hade jag direkt spontant kunnat säga ja.

Efter en lång karriär både i elitserien och NHL valde Marcus Ragnarsson att kliva på jobbet som ledare för först Djurgården och sedan Almtuna. Totalt blev det åtta säsonger i Uppsalaklubben innan han tackade inför den här säsongen ja till jobbet som assisterande förbundskapten tillsammans med Markus Åkerblom åt Johan Garpenlöv. I en längre intervju med hockeysverige.se som kommer på söndag berättar han om hur han kom att få ett av svensk hockeys mest ärofyllda jobb.





Under sin sista säsong i Djurgården, 2010/11, klev Marcus Ragnarsson in som assisterande tränare för laget.

- Jag var med (Tomas) Montén den säsongen. Jag skulle nog säga att det var då jag kände att jag kunde tänka mig att bli ledare. Jag har egentligen inte gjort något annat under hela mitt liv än att spelat hockey. Att då kunna fortsätta vara med i en grupp och ha nära till omklädningsrummet så det var ganska enkelt att det blev så. Jag hade varit i den miljön under så många år och tyckte det fortfarande var kul. Det hade kanske varit annorlunda om jag hade varit less på hockey, men jag tyckte att det var kul att få vara kvar i den miljön och hjälpa unga förmågor.

- När jag fick möjligheten att vara i Almtuna kändes det jättebra, närheten till där jag bor och så vidare.

Idag är du assisterande förbundskapten i landslaget, ett ärofyllt uppdrag, vad fick dig att tacka ja till jobbet?

- Det var kanske just det här att den här chansen kanske aldrig kommer igen. Allt beror på vem som är förbundskapten. Han får ta ut den stab han vill ha. När ”Garpen” (Johan Garpenlöv) ringde mig och frågade om jag var intresserad hade jag direkt spontant kunnat säga ja. Jag sa givetvis på en gång att jag var intresserad och det krävdes inte så lång betänketid för mig att tacka ja.



Tre Kronors ledarstab.Ronnie Rönnkvist



"HAR INTE ÅNGRAT DET"

Blev du överraskad när han ringde?

- Lite grann, samtidigt visste jag vad han tittade efter för kriterier. Jag kan bocka av många av dom. Exempelvis har jag spelat många år på absoluta toppnivåer, spelat landslag, var back och varit ledare.

- Klart att det var kul när han ringde. Jag tackade ja och än så länge har jag inte ångrat det, berättar Ragnarsson i intervjun

Hela intervjun med Marcus Ragnarsson om hans karriär kommer i morgon, söndag, i OLD SCHOOL HOCKEY