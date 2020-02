En ofattbar succé - bäst på 81 år

– Vi vann - det är det som betyder något, säger sensationen till nhl.com.

Superstjärnan Sergej Bobrovskij lämnade som bekant Columbus i somras. Men i stället har Joonas Korpisalo och Elvis Merzlikins bjudit på storstilat målvaktsspel under nästan hela säsongen. Nu har Korpisalo varit skadad under lång tid och i stället har Merzlikins klivit in och varit NHL:s bästa målvakt.

I natt höll lettländaren återigen nollan, när Columbus besegrade Detroit med 2-0. Det var den andra raka nollan för succén - och den femte på bara åtta matcher. Han är den första rookemålvakten som har en period av det här slaget sedan Frank Brimsek för 81 år sedan.

– Det är positivt för mig och för laget. Och vi vann - det är det som betyder något, säger den sanslösa succékeepern.

"VI GAV DEM INTE MYCKET"

I natt behövde han bara rädda 16 skott mot det så uddlösa Detroit och tog då sin åttonde raka seger. För Jimmy Howard, som stod för Detroit, var förlusten hans 18: (!) raka.



– Vi gav dem inte mycket, men Elvis gjorde några stora räddningar för oss, säger coachen John Tortorella.

Zach Werenski och Boone Jenner gjorde Columbus mål. Gustav Nyquist hade en assist.