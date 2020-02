Tidigare JVM-målvakten återvänder till Sverige

Efter två och en halv säsong utomlands är Niklas Lundström tillbaka inom svensk ishockey igen.

27-åringen har haft en strulig höst där han bland annat blev utfryst av sin klubb i Tjeckien, Dukla Jihlava. För hockeysverige.se berättade han om sin situation.

– De bytte tränare och i samma veva meddelade de att jag inte skulle få träna med laget mer. De motiverade det med att de skulle börja satsa på yngre målvakter mitt under säsongen. Så nu sitter jag här i min lägenhet, sade han till hockeysverige.se i november.



Nu, efter att ha varit utanför elithockeyn i flera månader, har Lundström nu hittat nästa klubbadress.

”FÅR IN EN ERFAREN MÅLVAKT”

Under fredagskvällen presenterades han nämligen av Vita Hästen.

– I och med att vi fått en skada på (Oscar) Masiello så måste vi ha in en ersättare som kan fylla den luckan. I Lundström får vi en erfaren målvakt som spelat på flera olika nivåer som jag dessutom känner till sen tidigare. För att få till den här lösningen har det krävts en rad snabba beslut och vi är glada över att vi får in Lundström i laget. Vi räknar med att han ansluter till laget på måndag, säger Hästen-tränaren Tony Zabel till klubbens hemsida.



Det blir Lundströms fjärde sejour i Hockeyallsvenskan då han tidigare har spelat i Björklöven, Södertälje och Oskarshamn. 27-åringen har även spelat SHL-hockey med AIK.

Hans kontrakt med Vita Hästen sträcker sig över resten av årets säsong.