Tidigare supertalangen trejdad – ska lösa Torontos kris

Frederik Andersen dras med en överkroppsskada för tillfället, vilket gjort att reservmålvakten Michael Hutchinson fått chansen mellan stolparna de senaste matcherna för Toronto Maple Leafs.

Den storvuxne 29-åringen har dock långt ifrån övertygat när han fått chansen den här säsongen och står efter 15 spelade matcher noterad för svaga 88,6 i räddningsprocent. Med ett Maple Leafs utanför slutspelsplatserna för tillfället väljer nu klubben att agera – och lösa målvaktskrisen.

Under natten till torsdag stod det klart att man via en bytesaffär med Los Angeles Kings trejdat till sig den forne supertalangen Jack Campbell samt forwarden Kyle Clifford i utbyte mot Trevor Moore och ett tredjerundeval i sommarens draft samt ett villkorligt tredjerundeval i nästa sommars draft.



Kings kommer fortsättningsvis betala halva Cliffords lön, skriver Maple Leafs på Twitter.

Jack Campbell var ett av de mest hajpade målvaktsnamnen i början av 10-talet då han som 17-åring var med och vann JVM-guld med USA, två år yngre än de flesta andra i laget. Totalt hann Campbell med att spela tre JVM-turneringar för USA, med ett guld och ett brons som medaljfacit.

Campbell draftades som elfte spelare totalt i NHL-draften 2011 av Dallas Stars, men hann bara göra en match för laget innan han trejdades till Los Angeles under sommaren 2016. NHL-karriären har än så länge kanske inte blivit så framgångsrik som de flesta såg framför sig, men de senaste åren har Campbell spelat i NHL på regelbunden basis och har den här säsongen vaktat kassen 20 gånger för Kings.



The @MapleLeafs have acquired goaltender Jack Campbell and forward Kyle Clifford from the Los Angeles Kings in exchange for forward Trevor Moore, Columbus’ third round pick in the 2020 NHL Draft and a conditional third round pick in 2021. #LeafsForever