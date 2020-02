Svenskrookien skadad – lämnade förlustmatchen

Efter att ha brutit sin åtta matcher långa poängtorka i gårdagsnattens match mot Minnesota blev nattens drabbning mot Boston Bruins inte lika lyckad för Adam Boqvist.

Under inledningen av den andra perioden tacklades den svenske rookiebacken i ryggen av Bostons veteranforward David Krejci. Smällen, som resulterade i en tvåminutersutvisning för tjecken, tog så pass illa på Boqvist att han var tvungen att lämna isen för att sedan inte komma tillbaka något mer i spel under matchen.

This is where Adam Boqvist got injured pic.twitter.com/Ib2cxEnFgM