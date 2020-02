Djurgården förstärker – lånar in back från bottenlaget

Djurgården väljer att stärka upp defensiven inför SHL-avslutningen.

28-årige Anton Mylläri förstärker huvudstadsklubben under resterande delen av säsongen efter att det under torsdagsmorgonen stod klart att backen lånas in från Linköping under resterande delen av säsongen.

– Anton är en tvåvägsback som kan användas i samtliga spelformer. När han spelade för Västerås i allsvenskan spelade han mycket i offensiva moment. I Malmö och Linköping har han mer används i defensiva moment, säger sportchefen Joakim Eriksson till Djurgårdens hemsida.

Mylläri har stått för tre passningspoäng på 37 matcher för Linköping den här säsongen och snittat uppemot 17 minuters istid per match för östgötarna.



28-åringen hade kontrakt med Linköping även över nästa säsong, men LHC meddelar via sin hemsida att man kommit överens om att gå skilda vägar efter denna säsong. Mylläri kom till Linköping från Malmö inför den här säsongen.