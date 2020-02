Frölundafansens ilska – sikten skymdes av bil i CHL-finalen

Minst 250 Frölundasupportrar hade tagit sig till Hradec Kralove i Tjeckien för att se sitt lag möta Mountfield i kvällens Champions Hockey League-final. På plats i CPP Arena fick de en smärre chock. Framför de gästande fansens sektion i arenan stod nämligen en reklambil som skymde sikten för isen.

Efter klagomål från de tillresta fansen sänkte arrangören bilen med en decimeter i pausen mellan första och andra perioden. Det gjorde ingen större skillnad.

– Det har blivit en block en bit upp på ståplats, folk vill inte stå längst ner eftersom att man inte ser något. Så alla som vill har inte kommit in, berättar Jonas Åhlström, en av supportrarna på plats.

Han är milt sagt förbannad när hockeysverige.se når honom.

– Så länge som CHL bryr sig mer om sponsorer än om publik/ishockeyn i sig kommer den ha svårt att vinna prestige, säger han till hockeysverige.se.

– CHL är än så länge inte en turnering som engagerar supportrar på det viset som det fungerar i Sverige. Det är inte svårt att förstå varför turneringen inte får respekt när det ser ut så här.

Han berättar att han har lagt ett par tusen kronor på att ta sig till Hradec Kralove, men har vänner i klacken som lagt betydligt mycket mer pengar än så för att kunna vara på plats. Men det är i första hand inte pengarna det handlar.

– Kostnaden i sig är inte det man lägger vikt vid. Respektlösheten är det som stör mest. Det är väldigt enkelt för CHL att använda supportrar för att marknadsföra sig, men ännu enklare för dem att köra över supportrarna, konstaterar han.

– Det här är definitivt ett irritationsmoment.

Champions go beyond, except I can't see the champions you fucking joke #ChampionsGoBeyond @championshockey pic.twitter.com/ZdqjUNDuvG