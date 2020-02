TV: Stora kaoset – målvakterna får matchstraff efter vilda slagsmålet

Senast två målvakter kastade handskarna i NHL var den 1 november 2013 när Ray Emery och Braden Holtby var inblandade i en fajt.

Det dröjde över sex år men nu har två målvakter kastat handskarna igen.

Mike Smith vs Cam Talbot



First goalie vs goalie fight since Nov 1, 2013 (Braden Holtby vs Ray Emery)