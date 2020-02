Poängkungen kallas in till Tre Kronor – gör landslagsdebut

När André Peterson nu lämnar återbud kallas dock den 28-årige värmlänningen in för att ersätta.

Han har varit i poängligaledning under stora delar av årets SHL-säsong.



Trots det har Marcus Nilsson inte fått chansen att visa upp sig på internationell nivå med Tre Kronor. För hockeysverige.se berättade den assisterande coachen Markus Åkerblom att "Lilliz" inte var tillräckligt komplett som spelare.

– Han är en spelare vi pratar om inför varje turnering. Vi har resonerat som så att kanske är den bästa powerplay-spelaren som finns i SHL. Däremot har han lite kvar att jobba med på det totala spelet. Det är också lite det han faller på. Hans spetskompetens väger inte upp hans totala del av hans spel, sade Åkerblom när Channel One Cup-truppen togs ut.

Även när förbundskapten Johan Garpenlöv tog ut truppen till hemmaturneringen Beijer Hockey Games saknades SHL-poängkungen.

GÖR SIN BÄSTA SÄSONG I KARRIÄREN

Nu kommer dock landslagschansen för 28-åringen från värmländska Charlottenberg.

Sent under lördagskvällen meddelande Tre Kronor att KHL-forwarden André Petersson har lämnat återbud med anledning av sjukdom. Istället är det just Marcus Nilsson som kommer in i truppen och ersätter Peterson.

Det blir första gången i "Lilliz" karriär som han får representera det svenska landslaget. Han är en av tre debutanter i Garpenlövs nya trupp då även SHL-backarna Jonathan Pudas och Nils Lundkvist får debutera i Tre Kronor.

Marcus Nilsson har gjort 38 poäng (8+30) på 36 matcher i SHL den här säsongen och leder därmed poängligan fem poäng före Mathias Bromé och Anton Rödin som delar på andraplatsen. Det är FBK-forwardens klart bästa notering i karriären då hans tidigare personbästa i SHL var 30 poäng (8+22) på 52 matcher.