Hörnqvist målskytt – Pittsburgh vann säsongens första rivalmöte

Wow, vilken match!

Det brukar bli heta tillställningar när Pittsburgh och Washington möts men den här kampen var något alldeles extra. Det frenetiska tempot, tuffa spelet och vindrutetorkare-hockeyn såg till att det var en väldigt underhållande match att kolla på – trots att varken Alexander Ovetjkin eller Sidney Crosby utmärkte sig alltför mycket.

Dansken Lars Eller var en av Washingtons bästa spelare och gav även Caps ledningen i den första perioden med ett läckert skott i krysset bakom Matt Murray i Pens-kasen. Dryga minuten senare ville dock rookien Sam Lafferty och visa upp sitt skott och skickade in en laser i nätet bakom Ilja Samsonov.

Därefter klev Patric Hörnqvist in i handlingarna. Han stod på sin vanliga position, framför mål, och styrde lite turligt in pucken via Samsonovs klubba och Pittsburgh hade vänt på matchen. Det var svenskens tolfte fullträff för säsongen och han har verkligen varvat upp efter sin skadefrånvaro tidigare under säsongen.

TRE FLER RIVALMÖTEN ATT SE FRAM EMOT

Pittsburgh skulle även utöka till 3-1 men om det är något man har lärt sig om det här Capitals-laget är att de aldrig går att räkna bort oavsett motgång eller underläge. De kämpade sig tillbaka till båda 3-2 och sedan 4-3 men föll kort då man inte lyckades få in en kvitteringspuck precis på slutet.

Rond ett av rivalmötet den här säsongen går alltså till Penguins. Lagen, som ser ut att vara två av NHL:s bästa den här säsongen (igen), kommer att mötas ytterligare tre gånger under senvintern och våren innan det är dags för slutspel.

Och vem vill inte se en slutspelsserie mellan de här lagen efter vad de visade upp i kvällens match?

Washington Capitals – Pittsburgh Penguins 3–4 (1-2,0-1,2-1)

Washington: Lars Eller 2 (13) (Carl Hagelin 1), Jevgenij Kuznetsov (18).

Pittsburgh: Sam Lafferty (5), Patric Hörnqvist (12), Dominik Simon (7), Brandon Tanev (11).