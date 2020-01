Nygård tvingas till operation – blir borta länge: ”Skittråkigt”

I 'Battle of Alberta' täckte Joakim Nygård ett skott vilket gjorde att han skadade handen. Svensken lämnade matchen och återvände inte. I natt kom beskedet att han placeras på skadelistan men nu kommer mer information om skadan.

27-åringen drabbades av en handfraktur i situationen och kommer nu att behöva operera handen. Detta gör att han kommer att saknas under lång tid framöver.

För Värmlands Folkblad berättar Nygård själv om skadan.

– Jag ska opereras i dag. Exakt vad läkaren ska göra vet han inte, han måste in och kika först. Men troligtvis kommer han sätta in två pinnar för att stabilisera handen. Jag vet inte riktigt hur länge jag blir borta, men minst fem veckor i alla fall, säger den tidigare FBK-forwarden till VF.



27-åringen har varit skonad från allvarliga skador tidigare i karriären men nu har han redan åkt på ett par skador under sin debutsäsong i NHL.

– Jag har knappt aldrig varit skadad och nu åker jag på två stora skador under en säsong. Det är skittråkigt.

Enligt uppgifter har svensken varit nära en kontraktsförlängning med Edmonton Oilers efter att ha imponerat under rookiesäsongen. Nu bekräftar han intresset men säger att förhandlingarna inte har inletts än.

– Jag har hört att de är intresserade av en förlängning, men vi har inte börjat diskutera något än. Vi får se vad som händer, nu kom ju skadan rätt olägligt, säger Nygård till Värmlands Folkblad.

