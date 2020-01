Efter skrala sportsliga resultat fick John Hynes lämna New Jersey i början av december. Av samma anledning fick Peter Laviolette lämna Nashville i början av januari och som ersättare tog man in just Hynes. Inatt var Predators på besök hos Hynes gamla klubb för första gången med den nye tränaren i båset.



Då spelade hans blågula spelare en huvudroll när de gav sin coach segern. Filip Forsberg gjorde två mål och Mattias Ekholm ett. Hockeysveriges Kajsa Kalméus träffade Mattias Ekholm efter matchen.



Märkte du av några känslor från honom på bänken?

– Nej, han är ganska iskall. Man får inte ut särskilt mycket av honom så, det är hans professionella sida som kommer fram där. Men jag är säker på att han tyckte det var lite extra skönt att få vinna i första matchen tillbaka, berättade svenskbacken.







I spelaren ovan berättar Mattias Ekholm mer om matchen och om att det är första gången i karriären han byter tränare under en säsong.



John Hynes var inne på sin fjärde säsong i Devils när han fick sparken. När han nu var tillbaka så var det en svängig match han fick se. Lagen turades om att ha ledningen och det var Filip Forsberg som mot slutet av ordinarie tid kunde kvittera. Förlängningen blev mållös, men Forsberg var en av de som satte sin straff och kunde ge Predators segern.





New Jersey Devils - Nashville Predators 5-6 (1-2,3-1,1-1,0-0,0-1)







New Jersey: Pavel Zacha (2), Nikita Gusev, Jesper Bratt, John Hayden

Nashville: Filip Forsberg (2), Mattias Ekholm, Nick Bonino, Matt Duchene





