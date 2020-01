Södertälje går mot sitt sämsta publiksnitt på 2000-talet

Södertälje inledde säsongen riktigt dåligt men har ryckt upp sig den senaste tiden.

Något som har varit konstant för hela säsongen har varit lagets låga publiksiffror. Faktum är att SSK går mot sitt lägsta publiksnitt på 2000-talet. De hade till och med ett högre snitt när de spelade i Hockeyettan.

– Vi är långt ifrån där vi vill vara, säger klubbens ordförande Christer Åberg till LT.



SSK brukar vara ett lag som lycka locka publik i vått och torrt. Den här säsongen har det dock inte gått lika bra med den varan, speciellt inte om man kollar publiksnittet.

Hittills den här säsongen har Södertälje snittat 2 604 åskådare per match vilket är en sänkning med drygt 500 personer per match från i fjol.

Faktum är att det är den lägsta notering för SSK på hela 2000-talet. Laget hade till och med högre publiksnitt när de spelade i Hockeyettan 2015/16 jämfört med i år.

– Tyvärr är det en tydlig trend där alla lag i allsvenskan, förutom Björklöven och Modo, har ett sämre publiksnitt den här säsongen. Det hjälper ju inte oss, men det är viktigt att förstå att det här inte är någon unik SSK-företeelse, säger SSK:s ordförande Christer Åberg till Länstidningen Södertälje.

”NEGATIVT ÖVERRASKAD”

Laget inledde säsongen knackigt och låg länge under det negativa kvalstrecket. På senare tid har laget dock börjat spela bättre och ligger nu på slutspelsplats. Trots uppryckningen är dock publiksnittet oförändrat.

– Det viktigaste är resultaten som laget presterar på isen, inget snack om den saken. Och med tanke på det är jag negativt överraskad över att de sportsliga framgångarna inte tydligare syns på publiksnittet. Förutom att vi tar fler poäng nu än tidigare så spelar vi en mycket roligare hockey nu, och det borde dra mer folk än vad det gör, säger Christer Åberg.

De låga publiksiffrorna skapar också sämre ekonomiska förutsättningar för klubben. Enligt ordförande Åberg kan det låga publiksnittet göra att hamnar en miljon kronor under sin budget.

– Det är ingen katastrof som det ser ut nu, men vi är ändå långt ifrån där vi vill vara. Vi har budgeterat för att snittet ska ligga på drygt 200 fler per match än vad det ligger på nu. Om vi inte stärker oss mot slutet får vi ett hål på 800 000-1 000 000 kronor som vi måste dra in på annat sätt.

SSK får nu hoppas att fler personer lockas att gå på matcherna i Scaniarinken under våren då matcherna gäller mer, speciellt om laget går till slutspel.