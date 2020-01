Vi har sett sviter som Surahammars 25 raka nederlag och Vimmerbys tio raka segrar som öppning på vårserien spricka, men det uppstår ständigt nya sviter av intresse. Låt mig uppmärksamma er på några.



Tranås fem raka hemmatorsk i Allettan

Det brukar vara svårt att hämta poäng i Stiga Arena och i den södra grundserien förlorade Tranås till exempel bara två gånger under ordinarie tid i sin hemmaarena. Men i Allettan är den där hemmastyrkan som bortblåst och det tycks ligga som en förbannelse över spelet på hemmaplan. Det är just de svaga resultaten i hemmaarenan som gör att Tranås fortfarande ligger under strecket i tabellens botten. Fem raka nederlag och inte en enda poäng har det blivit på hemmaplan så här långt. Remarkabelt.



Tyringe har nio raka hemmaförluster

Ser det illa ut för Tranås är det förstås ännu värre för Tyringe som parkerar sist i den södra vårserien och om vi blickar bakåt till slutet av grundserien faktiskt har nio raka nederlag på hemmaplan. Laget som kommer tvingas till kvalspel för att rädda sin Hockeyettan-existens ordnade äntligen en hemmapoäng under onsdagen via 0-0 efter ordinarie tid mot HC Dalen, men föll sedan ändå i förlängning. Det grinar emot på Tyrs Hov för skåningarna.



Sollentuna har tio raka förluster på hemmaplan

Men om det går tungt för Tyringe kan de trösta sig med att det alltid finns någon som har det värre. I det här fallet stavas det gänget Sollentuna. Faktum är att stockholmarna inte lyckats ordna poäng på hemmaplan sedan den 16 oktober då Segeltorp besegrades med 3-1. Sedan dess har laget radat upp tio raka hemmaförluster. Något som är i allra högsta grad uppseendeväckande eftersom de samtidigt är ganska bra på bortaplan. I vårserien har Sollentuna till exempel tagit poäng i samtliga sina sex bortamatcher och vunnit fyra av dem under ordinarie tid. Synnerligen märkligt.



Serieledande Borlänge har sex raka segrar

Senast Borlänge förlorade en hockeymatch var den 10 januari då de tappade en 2-0-ledning till förlust med 2-3 hemma mot Hudiksvall. Sedan dess har det varit raka spåret mot serieledning som gällt för masarna som radat upp sex raka segrar och visat upp en väldigt imponerande figur. På fredagskvällen är det dags för returmöte med Hudiksvall. Då i formen av seriefinal i den norra Allettan.



Halmstad har radat upp fem raka

Halmstad har gjort ett litet ryck i toppen av den södra Allettan, mycket tack vare fem raka segrar. Den 12 januari förlorade Hammers tydligt borta mot Troja/Ljungby med 1-5. Då var man ett sjukdomsplågat gäng som inte orkade uppbåda den kraft som krävdes för att betvinga storfavoriterna. Men sedan hälsan kommit åter har de varit ostoppbara. Sedan förlusten i Ljungby Arena är det alltså fem raka viktorior som gäller och igår mosade Grums med 7-1.



Vallentuna har fem raka nederlag i Allettan

Använder vi datumet 12 januari som nyckel, men vänder på steken hittar vi Vallentuna. Det var nämligen senast laget lyckades vinna i Allettan. Den gången var det Kiruna IF som betvingades på hemmaplan med 4-0. Sedan dess har det blivit fem raka förluster för Vallentuna som mer och mer cementerats fast på tabellens undre halva.



Mariestad har fyra raka i Allettan med Filip Thörnqvist i laget

Mariestad besegrade Troja/Ljungby i premiären av Allettan, men led samtidigt en ganska tung förlust då trotjänaren Filip Thörnqvist blev avstängd i hela sju matcher efter en huvudtackling. Under tiden han var tvungen att sitta på läktaren blandade och gav Mariestad ganska mycket och gjorde ett ganska halvdassigt intryck med flera märkliga förluster. Men sedan Thörnqvist kom tillbaka efter sin avstängning har det blivit tre raka segrar. Med andra ord, Mariestad har fyra raka och har inte tappat en enda poäng med sin trotjänare i laguppställningen under Allettan.