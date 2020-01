Mardrömsbeskedet: Stjärnan missar resten av säsongen

San José Sharks har en tung säsong med hela nio poäng upp till slutspel samtidigt som man även fått lagkaptenen Logan Couture långtidsskadad. Nu kommer nästa mardrömsbesked.

All Star-forwarden Tomas Hertl har skadat korsbandet och missar resten av säsongen.

Det var i nattens match mot Vancouver Canucks som Sharks-stjärnan Tomas Hertl klämde sitt knä mellan sargen och Canucks-spelaren Christopher Tanev.

Stjärnan föll ihop direkt och återvände inte till spel i matchen.

Nu har skadebeskedet kommit och det är det sämsta möjliga för San José.

Hertl har ådragit sig en skada på främre korsbandet samt det inre ledbandet i högerknät och kommer att missa resten av årets säsong.

Ett oerhört tungt besked för Sharks då tjecken har varit en av lagets bästa poängplockare den här säsongen med sina 36 poäng på 46 matcher. Den enda lagkamraten som gjort fler poäng är Erik Karlsson.

Klubben saknar nu två av sina bästa offensiva spelare då kaptenen Logan Couture (36 poäng på 45 matcher) redan finns på skadelistan.

Sharks har nu en rejäl uppförsbacke att klättra om det ska bli någon slutspelshockey i San José till våren.

