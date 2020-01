Ullmark skadad - då kallas landsmannen upp

Linus Ullmark bröt nattens match mot Ottawa. Han lämnade isen i stora smärtor att ha vridit sitt högerben på ett olyckligt sätt. Den svenske succémålvakten lär missa de kommande matcherna och en uppdatering om hans mående kommer idag..

Därför plockar de nu in en annan svensk: Jonas Johansson. 24-åringen har fått ett stort genombrott i AHL under säsongen och togs dessutom ut till ligans all star-match. Den tidigare Brynäs- och Almtunamålvakten gör sitt fjärde hela år i Nordamerika och har tidigare mest fått vakta kassen i ECHL. Men nu kan det alltså bli NHL-debut. Det här är första gången han kallas upp till NHL över huvud taget.

Johansson har stått 20 matcher i AHL under säsongen. Han har räddat 92,5 procent av skotten och släppt in 2,19 mål per match. Han är med det femma respektive trea i hela AHL.