Kan någon hota Pär Arlbrandts poängrekord? Det frågar sig Joakim Englund. Samtidigt undrar han vad som ligger bakom Filip Ahls plötsliga uppbrott från Bik Karlskoga.

Efter att ha haft en ganska betryggande ledning i poängligan har Modos Jonathan Johnson fått se sig omseglad av Timrås Jonathan Dahlén . I skrivande stund leder han på 58 poäng, en pinne före Johnson.

Även om spelarna inte bryr sig nämnvärt om den individuella poängligabörsen blir det en rolig kamp för oss på sidan av att följa nu när serien kliver in i slutfasen.

Framför allt med tanke på att högsta noteringen någonsin i Hockeyallsvenskan är inom räckhåll. Dock kommer det att bli en tuff kamp att slå rekordet som innehas av Pär Arlbrandt på 77 poäng från säsongen 08/09.

Om vi ponerar att både Dahlén och Johnson spelar på sitt nuvarande poängsnitt resterande del av säsongen gör poängkungarna 17,4 respektive 17,04 poäng till. Det skulle innebära att de kommer att stanna på 75 respektive 74 poäng.

Med andra ord krävs det formtoppade herrar för att lyckas med bedriften att bräcka det över tio år gamla rekordet. Om båda spelarna gör 20 poäng vardera kommer Johnsson tangera rekordet och Dahlén placera sig en poäng före.

För att det ska ske krävs ett poängsnitt på 1,66. Båda herrarna har under säsongen visat att det inte alls är en omöjlighet, men det kommer heller inte att bli någon lätt match. Båda måste med andra ord avsluta säsongen med ett högre poängsnitt än vad de levererat hittills.

Den här texten skrev jag i början av januari. Där och då såg läget riktigt ljust ut, åtminstone för Johnson, att bräcka poängrekordet. Men efter en poängsvalare januari för hans del krävs det alltså en mycket stark avslutning för att lyckas med bedriften.

*****

När vi ändå är inne på ämnet poängkungar meddelade BIK Karlskoga under tisdagen att Filip Ahl lämnar klubben. Filip står noterad för 40 poäng på lika många matcher. Klubben skriver på sin hemsida att parterna går skilda vägar och att spelaren lämnar med omedelbar verkan.

Min kollega här på Hockeysverige.se, Samuel Josefsson, bytte några ord med Ahl som ni kan läsa här .

Jag passade på att slå klubbchefen Torsten Yngvesson en signal för att försöka bringa mer klarhet i frågan än vad klubbens något kryptiska meddelande på hemsidan vittnade om. På hemsidan gick Torsten ut med följande uttalande:

”Fokus för vår del måste ligga på rätt saker, där vi har samma syn och inriktning på det vi ska göra. Vi har under gårdagen suttit ner med Filip, kommit överens om att gå skilda vägar och det är inga hard feelings”.

Det är ett meddelande som är något svårt att tyda. När jag fick tag på Torsten var han väldigt förtegen och ville inte förtälja mer än det klubben gått ut med på hemsidan.

Något han dock dementerade var att det låg ekonomiska aspekter bakom uppbrottet, till exempel i form av en försäljning till en SHL-klubb.

Det hör inte direkt till vanligheterna att ett topplags bättre poänggörare lämnar så pass långt in på säsongen. Det ska bli intressant att se dels var han hamnar och även vad orsaken till uppbrottet är.

Varken klubben eller Filip uppger någon tydlig orsak till att man väljer att avbryta samarbetet i förtid, men känslan säger mig att det ligger en hund begraven här.

Only time will tell...